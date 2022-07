La dura autocrítica de Endler tras el mal arranque de las Rojas en la Copa América: “No creo haber estado a la altura del partido”

Tiane Endler terminó molesta. La portera de la Selección femenina poco pudo hacer en la derrota de La Roja frente a Paraguay, en el duelo que marcó el debut del equipo de José Letelier en la Copa América.

Endler, más allá del bajo nivel colectivo, asume que su presentación no fue positiva. “El primer tiempo estaba difícil por la velocidad del balón con la lluvia que había caído. No estoy satisfecha con lo que hice”, comenzó diciendo.

La guardameta insiste en no exhibido el nivel acostumbra. “Uno siempre quiere hacer lo mejor, pero no creo haber estado a la altura del partido”, recalca la meta del Lyon.

La mente de la capitana de la Selección ahora está en Ecuador, el rival del próximo jueves. El partido se realizará a las 20 horas, en Cali. “Hay que pensar en Ecuador, se viene un partido difícil. Ellas vienen con una victoria y tenemos que ir a ganar el partido sí o sí. (...)Hay que ir a ganar los otros partidos, tenemos que luchar en los partidos que quedan, son fundamentales, no se ha perdido nada, hay que continuar con lo que tenemos”, agregó.

Los dardos de Letelier

Este lunes, tras la derrota de Chile, José Letelier no escondió su frustración. En el primer partido uno trata de que el resultado no sea adverso, teníamos la ilusión de quedarnos con los tres puntos pero empezamos muy desenfocados, muy erráticos, en menos de 10 minutos íbamos perdiendo 2-0, fue muy complejo resolver la problemática”, señaló el estratega.

“Cuando quisimos reaccionar fue difícil, analizaremos más fríamente, pero ya tenemos que pensar en Ecuador y no tenemos más opciones, tenemos que dar vuelta rápidamente la página”, agregó.

El chileno no quedó conforme con el inicio de Las Rojas. Asume que faltó concentración. “Quizás a veces no se juega bien, pero ganas. Jugar un tiempo bien o mal tampoco es suficiente, lo positivo es que las jugadoras que ingresaron tuvieron una buena dinámica, le dieron otro aire al equipo y es lo que podemos rescatar de este partido”, señaló. De paso, aseguró que”es un torneo corto, donde cada punto vale oro, hicimos modificaciones, mejoramos pero aquí el resultado es determinante. No nos alcanzó, por lo que el análisis no es bueno, no lo esperábamos y hay que estar más enfocados para lo que viene e intentar sumar en los tres partidos”, dijo.

El estratega se planta en la misma línea que la capitana Endler. Asume que será necesario vencer a los del guayas para seguir con vida en el certamen continental. “No tenemos margen, el partido debemos ganarlo sí o sí y para eso tenemos que buscar a las jugadoras que estén en su mejor momento. Va a ser duro pasar este día, mañana va a costar un poco, pero tenemos que replantearnos y buscar ganar ese partido”, cerró.

Cabe recordad que la Copa América entrega clasificaciones para tres torneos: el Mundial de Australia - Nueva Zelanda 2023, los Panamericanos del próximo año, en Santiago, y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las campeonas, vicecampeonas y las terceras sacarán el pasaje directo a la Copa del Mundo que se desarrollará en Oceanía, mientras que las selecciones que acaben en el cuarto y quinto puesto jugarán un repechaje por tres plazas, en un torneo que será en febrero de 2023, entre 10 elencos. Las dos selecciones finalistas se clasifican directamente a los próximos Juegos Olímpicos. A su vez, las que terminen del tercer a la quinta posición accederán a los Panamericanos. Chile, como país organizados de esa cita, ya tiene su plaza asegurada.