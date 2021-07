La dura autocrítica de Larrivey: “Lo más justo era el empate, porque Ñublense hizo un buen partido y nosotros no”

El goleador de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, estaba muy ofuscado. El argentino abrió la cuenta a los 88′ con un certero cabezazo, cuando la U era superada por Ñublense. Eran tres puntos de oro, justo previo al clásico con Universidad Católica. Sin embargo, en los descuentos, los chillanejos empataron gracias a un torpe penal cometido por Osvaldo González. El empate definitivo dejó muy amargado al delantero.

“Una bronca impresionante. Es cierto también que me parece que lo más justo era el empate, porque realmente hicieron un buen partido y nosotros no hicimos un buen partido”, comentó el ariete a TNT Sports. “La sensación que queda es la bronca por haber conseguido la ventaja y que se nos haya escapado en los últimos instantes del partido”, agregó.

Los azules pudieron perder, ya que Mathías Pinto se perdió de forma increíble un gol en la boca del arco. “Ellos tuvieron las más claras y que, producto de la cancha, no las pudieron concretar, pero como te digo, el resultado es justo. Tenemos que mejorar muchísimo. Me parece que hoy no hicimos un buen partido y queda la bronca, porque teníamos que aferrar el resultado que era lo más importante”, añadió.

La U ahora chocará con el tricampeón del fútbol chileno, Universidad Católica, en una nueva versión del clásico universitario. “Ahora tenemos el clásico y no queda otra otra que dar vuelta la página, porque no podemos cometer los mismos errores que cometimos hoy”, advirtió el artillero.

Larrivey sumó nueves goles en el Torneo Nacional y lidera la tabla de goleadores, situación que se tomó con humildad y atribuyó el éxito a sus compañeros.. “Lo importante es que mis goles sirvan para conseguir puntos. Siempre digo lo mismo. Si estoy haciendo goles es porque mis compañeros me ponen en condiciones para poder hacerlos, así que agradecerles a ellos”, concluyó.