“Llegamos bárbaros”: en la UC dicen que la derrota en el norte no pesa para el clásico universitario

Universidad Católica perdió la posibilidad de seguir en lo más alto de la tabla. El equipo se regresa a Santiago derrotado desde Antofagasta y con su entrenador, Gustavo Poyet, expulsado. Sin embargo, en palabras de Cristian Paolucci, asistente del entrenador, su escuadra está en perfectas condiciones para medirse con Universidad de Chile, este domingo.

El miembro del cuerpo técnico cruzado no titubeó. De cara al clásico universitario, fue tajante: “Llegamos bárbaros, más allá de la derrota de hoy. Nosotros tenemos un plantel súper ganador, con muy buenas cabezas y muy buenos líderes. Llegamos al clásico de la mejor manera”, enfatizó Paolucci, El ayudante del adiestrador uruguayo recalcó que las cosas en San Carlos de Apoquindo no son tan malas como mucho lo pintan: “Hasta hoy estábamos punteros, logramos pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Todo lo que se ve negativo de afuera, nosotros lo vemos muy positivo. No hay por qué desesperarse”, recalcó.

Paolucci destacó también que para la UC no ha sido fácil enfrentar los clásicos, porque estos han coincidido con un calendario exigente en cuanto a competencias (lo que no se da en este caso). “Ahora que tenemos un solo torneo, uno trata de buscar la regularidad que tuvimos años anteriores y creo que vamos a lograrlo, porque tenemos muy buenos jugadores, de mucha jerarquía. Estamos trabajando para lograr esa regularidad”, expuso.

Lo que sí apuntó el argentino es que por agenda, Católica siempre ha llegado con poco espacio de preparación a estos partidos. “Los cuatro últimos clásicos que hemos jugado, lo jugamos con tres días de descanso. La gente se queja de los 0-0, pero te repito... los cuatro últimos clásicos”.

Sobre la derrota con Antofagasta, que asegura el liderato de Unión La Calera, específicamente, Paolucci resumió: “Al minuto nos encontramos con un gol en contra. Eso hace que el partido sea muy cuesta arriba. Con el 2-0 fue más todavía. Cometimos errores muy puntuales en los goles, pero en la forma de jugar fuimos siempre muy protagonistas, siempre fuimos a buscar el partido”.