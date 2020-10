La dura confesión de Quinteros: “Estamos para jugar medio tiempo al cien por cien”

“Sinceramente, estamos para jugar medio tiempo al cien por cien. El partido pasado (ante Coquimbo) fue el segundo tiempo; hoy jugamos el primero con mucha más intensidad. Nos faltan un montón de cosas: prepararnos mejor físicamente, prepararnos mejor en los duelos individuales y después mejorar la definición, porque pudimos anotar en momentos claves, lo que nos habría permitido manejar el partido".

La confesión es de Gustavo Quinteros. El técnico de Colo Colo lamentó la derrota sufrida ante Unión Española por 3-5, en el estadio Monumental, donde hacía su debut como local. El argentino nacionalizado boliviano enumeró las falencias de sus dirigidos y se le notó bastante preocupado respecto al futuro del equipo.

“El análisis que hacemos es que no estamos para jugar 90 minutos a máxima intensidad. Hay que trabajar mucho. Son medios tiempos buenos y medios tiempos en que se baja la intensidad, se baja la dinámica, perdemos en los duelos, nos cuesta el retroceso. No estamos todavía para competir 90 minutos al máximo, pero bueno, falta mucho trabajo y recién empezamos”, agregó al CDF.

Quinteros, campeón con Universidad Católica en 2019, lamentó que los juveniles tengan que dar la cara en este complejo momento que vive el Cacique a nivel deportivo e institucional. “Es una pena que los chicos jóvenes tengan que afrontar estos momentos difíciles, por la situación en la que está el equipo y el club, pero bueno, tenemos 11 jugadores lesionados y tienen que aparecer ellos, los chicos. No es lo ideal, pero les toca crecer de esta manera”, advirtió.

Sobre la gran cantidad de bajas por problemas físicos, el DT se mostró sorprendido. Incluso, afirmó que no sabía que Colo Colo tuviera tantos lesionados: “Hay un montón... Todavía no tenemos la explicación. Después de un mes de trabajo nos vamos a dar cuenta en todas las prestaciones físicas, en las condiciones físicas, en qué tenemos que mejorar para que estén al cien por cien y no sufran lesiones musculares y puedan competir 90 minutos al máximo”.

“Lo que pasa es que al tener tantos lesionados no puedes competir con el máximo nivel de tu plantel. Entonces tenemos que usar a los jóvenes, que no es el momento adecuado para que aparezcan en este momento, estando muy abajo en la tabla y demás. No estábamos al tanto de tanta cantidad de lesionados, pero bueno, ahora lo que esperamos es que podamos recuperar a dos o tres de los 11 que están afuera para la próxima semana”, dijo en relación a Barroso, Valencia y Mouche.

El martes Colo Colo se juega la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ante Wilstermann, en el Monumental, con muchas bajas por lesión y a un punto del descenso directo en el campeonato local. Panorama muy cuesta arriba.