La dura queja de jugador de San Lorenzo contra el árbitro Felipe González que involucra a Eduardo Vargas

San Lorenzo enfrentó este martes a Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras igualar 1-1 en la ida, el conjunto brasileño con Eduardo Vargas en cancha se impuso por 1-0 y aseguró su clasificación a los cuartos de final.

Claro que en el elenco argentino quedaron muy disconformes con el desempeño del árbitro chileno Felipe González. Así quedó reflejado en las palabras del defensor Gastón Campi quien expresó su malestar contra el juez una vez finalizado el compromiso.

“Un equipo que gasta 50 millones por año haciendo tiempo contra nosotros, que nos venimos rompiendo el alma. La verdad, estoy orgulloso de mi compañero porque dejamos todo. Tuvimos la más clara y ellos no jugaron a nada, no pudieron hacer una jugada. Y estoy re caliente con el árbitro, pero me quedo tranquilo con lo que dejamos”, comentó el experimentado defensor en diálogo con la transmisión oficial.

Campi basó su reclamo en el hecho de que los locales debieron haber terminado el partido con uno menos: “La expulsión de Otavio era clarita. De hecho Milito lo saca enseguida. Fue un papelón, un papelón... El árbitro, un papelón jugando para ellos, el jugador número 12. Así que me voy tranquilo con lo que hicimos. Caliente, obvio, porque quedar afuera de esta manera te da bronca. Porque no nos pasaron por arriba, ni allá ni acá, un equipo que tiene mucho más presupuesto que nosotros, mucho más recambio. Nosotros con muchos chicos del club, hicimos un partidazo. Me voy recaliente con el árbitro”.

El zaguero también se refirió al diálogo que el árbitro mantuvo con el delantero Eduardo Vargas, quien ingresó en el segundo tiempo: “La verdad que el árbitro... estuvo todo el segundo tiempo hablando con Vargas. Capaz que van a comer juntos ahora. Una vergüenza. Dijo que dio 10 minutos, no se jugaron ni cinco. Un papelón. Estuvo parado porque abrieron la manga para hacer tiempo. Estoy muy caliente la verdad, porque nosotros dejamos el alma”, cerró.

Valor al esfuerzo

Más tarde, en conferencia de prensa, el técnico de San Lorenzo, Leandro Romagnoli, destacó el desempeño de sus dirigidos a pesar del resultado. “Quiero felicitar a los jugadores por el partidazo que hicieron. Neutralizamos al rival, tuvimos las mejores situaciones para convertir”, sostuvo.

“Merecimos más pero no se nos está dando. Eso es lo que más tristeza nos da, porque las cosas las estamos haciendo bien pero no se vio reflejado en el resultado”, agregó.

“Tengo fuerzas para seguir, estoy en el lugar que quiero”, aseguró consultado sobre su continuidad en el cargo. “Si en algún momento los dirigentes sienten que tiene que venir otro entrenador, yo lo voy a entender porque amo al club”, cerró.