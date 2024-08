La prensa colombiana carga contra Arturo Vidal tras el triunfo de Colo Colo sobre Junior

Colo Colo consiguió un nuevo objetivo en la Copa Libertadores. El Cacique viajó hasta Colombia para enfrentar a Junior de Barranquilla y terminó imponiéndose por 2-1, lo que le permitió avanzar a los cuartos de final de la competencia.

Una vez consumado el triunfo de los albos, la prensa colombiana reaccionó criticando el desempeño del equipo local y se lanzaron contra Arturo Vidal, quien había mandado un contundente mensaje en la previa del encuentro.

El Heraldo, por ejemplo, consignó que Junior “jugó como si fuese un partido más. ¿Dónde quedó el hambre de gloria? ¿La garra? ¿Los deseos de sobresalir? ¿Las ganas de trascender internacionalmente? A la mayoría de los jugadores y al cuerpo técnico de Junior les quedó grande el desafío de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores y perdieron 2-1 ante Colo Colo, en el partido de vuelta de la serie de octavos, anoche en el estadio Metropolitano, ante unas 37 mil personas, 2 mil de ellas chilenos que coparon cinco módulos de la tribuna occidental alta con mucho aliento”, comenzaron señalando.

Más adelante indicaron que, tras el segundo gol de los chilenos, “todo se derrumbó por completo. Colo Colo controló los tibios intentos de Junior, hubo conato de bronca, expulsaron a Rafael Pérez por un puñetazo a un rival, entró Arturo Vidal a provocar y a simular faltas”.

“Junior se pegó una desinflada completa ante un rival que no era nada del otro mundo, pero que fue más enérgico, vivo y contundente”, cerraron.

Por su parte, Radio Caracol tituló: “¡Decepción en el Metro! Junior se despide de la Libertadores tras perder con Colo Colo”. Agregaron que “el ‘tiburón’ cayó en casa, se fue con un expulsado y el ‘rey’ Arturo Vidal festejó en Barranquilla”.

Sobre la figura del volante nacional expusieron que “Vidal ingresaba al terreno de juego en un momento candente, no solo por los jugadores sino por la afición local, que le dedicaba cánticos y silbatinas al histórico jugador chileno”.

Zona Cero, a su vez, escribió que “ante un gran marco en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior volvió a decepcionar. Perdió 2-1 ante Colo Colo, de Chile, y quedó eliminado de la Copa Libertadores con un global de 3-1, dejando una imagen impotente como equipo”.

El festejo de Colo Colo en el estadio. Foto: @colocolooficial / Instagram.

También consignaron que después de la expulsión de Rafael Pérez en los 82′, “los minutos que restaron fueron tranquilos para los visitantes, que cumplieron con lo que dijo Arturo Vidal de masacrar a su rival. El conjunto barranquillero terminó siendo la definición del desespero, sin encontrar la manera de dar vuelta al marcador y se va de la Copa Libertadores con la terrible marca de no ganar un solo partido en casa”.

El Tiempo, comenzó indicando que “la ilusión estaba, pero los antecedentes no ayudaban para nada: Junior no pudo en casa en toda la Copa Libertadores. No ganó ningún partido en la fase de grupos y este martes repitió la historia. Se desesperó, nunca fue superior a Colo Colo y acabó perdiendo con justicia”.

“Los chilenos no necesitaron de Arturo Vidal para ganar. Igual entró en los últimos minutos, en los que hubo más golpes que fútbol. Rafael Pérez fue expulsado por golpear a un rival a los 82 y el local, con 10, no pudo hacer más”, continuaron.

“El juego terminó primero con bronca y luego, con un festejo de los chilenos, que pasaron de largo y dejaron muy mal parado a Junior, que esperaba llegar al menos a cuartos de final en su centenario y acabó eliminado y dejando una pobre imagen”, cerraron.

Por último, El Periódico Deportivo consignó una polémica jugada en la que se vio involucrado Brayan Cortés. “El partido también estuvo marcado por la controversia. A los 60 minutos, una clara mano fuera del área del arquero Cortés pasó desapercibida para el árbitro, a pesar de las protestas de los jugadores y la hinchada local. Esta decisión dejó un sabor amargo en el Metropolitano, pues pudo cambiar el rumbo del encuentro”, plantearon.

“Colo Colo no perdonó y a los 72 minutos, tras un tiro de esquina, Falcón apareció en el área para marcar el 2-1 que sentenció la eliminación de Junior. La falta de reacción en el banquillo y los cambios tardíos de Reyes no ayudaron a revertir la situación”, concluyeron.