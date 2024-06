La eterna promesa incumplida de Gary Medel que genera molestia en los hinchas de la UC

La carrera de Gary Medel tiene un nuevo destino. El Pitbull dejó Vasco da Gama y tiene un acuerdo para reforzar a Boca Juniors en la que será su segunda etapa en el conjunto Xeneize. Firmará hasta diciembre de 2025.

Así lo han destacado del otro lado de la cordillera. A través de la cuenta estoesboca.futbol de Instagram, la misma que el club estrenó para anunciar la llegada del delantero Edinson Cavani, informaron que “Gary Medel llegaría el miércoles por la noche para realizarse los estudios médicos. Si todo va bien, será refuerzo de Boca”, comunicaron.

El defensor nacional había perdido terreno en Vasco da Gama tras la salida del técnico Ramón Díaz, por lo que pudo finalizar su contrato seis meses antes. Medel estuvo presente en 32 partidos con el club de Río de Janeiro, siendo un factor clave en el momento en el que el club se encontraba peleando por evitar el descenso. Sin embargo, una serie de incidentes y conflictos con los directivos terminaron alejándolo de la titularidad.

Ahora se espera que Medel pueda integrarse lo más pronto posible al club para reforzar la zaga del equipo y, si sale todo bien, pueda estar disponible para los dieciseisavos de final de la Copa Argentina contra Almirante Brown que está programado para el miércoles 19 de junio en Mendoza.

Cabe mencionar que Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución, ya había considerado el regreso de Medel al equipo. “Yo con Gary Medel tengo muy buena relación de toda la vida, pero le dije que no teníamos la posibilidad de que se abra un cupo. Él se muere de volver a jugar acá, pero no teníamos la posibilidad. Acá si prestas un extranjero al fútbol argentino te sigue ocupando la plaza a vos, es una cosa rarísima. Hay cosas que se pueden y a veces no. El ahora está con Ramón (ahora ya desvinculado como DT) y han tenido la suerte de zafar en la última temporada del descenso”, señaló en marzo.

En su primer paso, entre 2009 y 2010, Medel estuvo presente en 48 partidos con Boca Juniors jugando como volante antes de partir a Europa.

La promesa incumplida de Medel

De esta manera, Gary Medel vuelve a dejar pasar la oportunidad de cumplir la promesa de regresar a Universidad Católica. A mediados de 2019, cuando vestía los colores del Besiktas turco, Medel señalaba que “espero volver algún día, bueno, no espero, yo creo que voy a volver en un par de años, dos años puede ser y puedan recibirme con ese cariño que me dan en el día a día”.

Posteriormente, en 2022, Fernando Felicevich -representante del Pitbull- confirmaba que uno de los estandartes de la generación dorada tenía la intención de regresar a sus raíces: “Volver a Católica es un sueño de Gary y voy a hacer lo posible para que pase. Va a pasar”, indicaba en la oportunidad.

De hecho, el propio jugador confirmó lo dicho por su agente, recalcando que en este lado del mundo solo jugaría por la UC: “Si vuelvo a Sudamérica, vuelvo a Universidad Católica. A otro lado no quiero ir. Quiero darle cosas importantes, jugar Libertadores”, señaló en su momento.

Sin embargo, su regreso a Sudamérica se dio de la mano de Vasco da Gama y ahora todo apunta a que la UC deberá esperar un poco más para tenerlo otra vez entre sus filas. Su retorno a San Carlos recién se podría concretar en el 2026 cuando el defensor ya tendrá 38 años y casi seis meses.