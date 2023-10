En España revelan detalles del plan de retiro de Claudio Bravo: Manuel Pellegrini quiere sumarlo a su cuerpo técnico en el Betis a partir de 2024

Claudio Bravo se las ha arreglado para desarrollar una amplia y exitosa carrera en el fútbol internacional. Desde su salida de Colo Colo en 2006 a la Real Sociedad ha sumado experiencia de la mano del Barcelona, Manchester City y ahora el Real Betis donde ha sido una de las piezas claves en el funcionamiento del equipo a cargo de Manuel Pellegrini.

Claro que este vínculo entre el Ingeniero y el bicampeón de américa podría extenderse ya fuera de la cancha. Según señalan desde España, la incertidumbre del futuro futbolístico de Bravo, debido a que su contrato con el Betis vence en 2024, a lo que se suma su edad (40 años) puede ser un elemento que no le permita seguir como titular en equipos de élite en el Viejo Continente.

“Tal como empecé, en silencio, terminaré mi carrera”, había comentado hace algunos meses. Y en territorio hispano exponen una propuesta que le permitiría al arquero seguir relacionado con la actividad de la mano de Manuel Pellegrini.

Tal como asegura El Desmarque, poco antes de la última renovación con el club, Manuel Pellegrini le habría mostrado su deseo de que Bravo integrara el cuerpo técnico a cargo del Ingeniero. Una situación que parecía lejana pero que cada vez toma más fuerza.

“Esas conversaciones se han mantenido en el tiempo y, según ha podido saber El Desmarque, el propio entrenador sigue insistiendo en que esa posibilidad, la de entrar con él en el cuerpo técnico, sea casi a efectos inmediatos. Es decir, a final de temporada. Algo que iría ligado, como es lógico, con que colgase los guantes”, señala el medio.

Esta maniobra también estaría enmarcada en una de las políticas del club que busca la renovación total de la portería de cara a la próxima temporada debido a que Rui Silva ha estado recibiendo ofertas y no cuenta con la plena confianza de Pellegrini. Por lo mismo ya hay una serie de scout buscando alternativas para situar bajo los tres tubos en el caso de que este plan se concrete.

Regreso a Colo Colo

Una de las opciones que surgieron en las últimas semanas era la que Claudio Bravo volviera a Chile para vestir otra vez la camiseta de Colo Colo. “Siempre hay contacto, de diferentes lugares, pero no miro más allá. La opción de volver a Chile siempre está, aunque no te contacten o yo no contacte. La opción que se me dé me gustaría. Puedo aportar, generar cosas buenas, pero no quiero aventurarme. Mi día a día es acá hasta junio”, dijo hace algún tiempo en diálogo con TVN.

“La ilusión y el cariño con Colo Colo es mutuo. Yo crecí y sé lo que significa estar ahí, pero siempre he dicho que no es algo que depende solo de mí. Debe generarse un espacio y que yo no pueda continuar mi carrera en el lugar donde esté. Además siempre me he abierto a cualquier equipo en Chile, no sólo Colo Colo. Es mi trabajo, mi profesión y me caracterizo por querer hacer las cosas bien en el lugar donde esté”, complementó.