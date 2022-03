La Fórmula Uno viene con nuevo guión en 2022: Ferrari arrasa en Baréin con un Leclerc brillante

¿Los fanáticos del automovilismo querían cambios? Pues Baréin se los ha dado a montones. Una carrera llena de emociones que terminó con los mejores autos del año en los primeros puestos, dándole un uno-dos histórico a Ferrari. Una carrera que mostró a un Mercedes tímido y a un Red Bull furioso, con Verstappen y Checo Pérez fuera de pista cuando ya no quedaba nada y Leclerc tenía el primer puesto asegurado. Hamilton por su parte, se subió al podio casi sin quererlo.

Una consagración que se dio en medio de un Gran Premio apasionante, con aires de novedad y revolución. Uno en donde nadie fue más rápido que Ferrari. Dominaron de principio a fin y causaron estragos a quienes osaron con intentar superarlos, dejando en claro que van por todo. Leclerc por su parte sacó chapa de campeón y demostró que ya no es promesa, sino que realidad. Tuvo encontrones fuertes con Verstappen, principalmente entre la vuelta 16 y 18, cuando tras volver de los pits, el monegasco peleó rueda a rueda con el chico de Red Bull, alternando la punta por cuatro curvas de infarto.

Pero Leclerc y Ferrari prevalecieron. Ni siquiera las banderas amarillas que frenaron su andar, tras un incendio en el auto de Pierre Gasly, cuando tenía 30 segundos de ventaja ante Max pudieron detenerlo. La guinda de la torta llegó tras la salida del Safety Car y es que allí Sainz le pudo dar casa al actual campeón y conseguir el uno-dos para los de Maranello.

Aunque después de eso vendría lo peor para Red Bull. Primero una falla en la batería del neerlandés lo dejó varado en la recta de Baréin, sin energía y sin puntos. Furioso, reclamando y quejándose. Segundos después, el siguiente golpe para los austriacos, tras un trompo de Checo Pérez quien tampoco pudo cruzar la meta. Cero puntos en la primera carrera para quienes aún se ilusionan con el Campeonato de Constructores.

Por otra parte, lo de Mercedes fue una noche triste, mezquina. Una prueba clara de que el auto no está para pelear el título y que sus lamentos durante la pretemporada no eran más que la dura realidad. Ninguno de los dos pilotos fue actor principal y Hamilton nunca pudo siquiera pelear los puestos de podio, hasta que llegó la debacle de Red Bull y salvaron los papeles. El multi campeón sufrió con un modelo que derechamente no está a la altura y que por motor y ritmo se queda atrás. Prueba clara, los serios problemas que tuvo para recuperar posiciones tras un bloqueo de neumáticos en la vuelta 12, teniendo que luchar por 16 más para poder volver al quinto puesto. Si pensamos en 2021 eso hubiese sido pan comido para los alemanes.

Dato no menor el hecho de que todos los automóviles con motores Mercedes (menos el equipo oficial) quedaron en los últimos puestos de la grilla, dejando claro que los problemas no solo son del chasis del W13, sino de la fuente de poder alemana.

En ese grupo del final estuvieron los dos McLaren, en lo que es un contraste brutal para los ingleses. De terminar cuartos el año pasado, con un piloto revelación como Lando Norris, a comenzar este 2022 en los puestos más bajos de la grilla. Ni el británico ni su compañero, Daniel Ricciardo, pudieron darle ritmo a un auto que va a ser un dolor de cabeza para Zak Brown y compañía.

Por el contrario, quien si celebró en Baréin fue Haas, quien al parecer vivirá un renacer en esta temporada. Tras dos años para el olvido (el 2021 terminaron con cero puntos) el nuevo vehículo, de motor Ferrari, comenzó lanzado y ya les dio los primeros resultados. Schumacher y Magnussen dieron batalla, consiguiendo este último el quinto puesto.

Alfa Romeo también dio un paso adelante en Medio Oriente, dando con una gran carrera de sus pilotos, el experimentado Bottas y el novato Zhou. El finlandés por su parte demostró carácter y fortaleza en su primera función post Mercedes logrando el sexto puesto. El asiático por su parte, evidenció que puede ser una estrella y que lo más justo era que el asiento para una escudería le hubiese llegado el año pasado, llegando al décimo puesto.