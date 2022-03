Luis Jiménez: “Me retiro a fin de año”

Luis Jiménez (37 años) ha logrado una carrera que muchos futbolistas quisieran emular. El Mago no solo podrá decir que en sus casi 21 años de carrera jugó en Europa. También podrá contar durante ese periodo militó en poderosos equipos del Viejo Continente, como la Lazio, Fiorentina e Inter de Milán. En este último, incluso, se dio el gusto de salir campeón.

El Mago habla de todo. Lo hace a pocos días de aparecer en la nómina de la Selección Chilena que buscará la clasificación a Qatar 2022. Le confiesa a El Deportivo estar viviendo sus últimos días como futbolista. Volvió al equipo tricolor, el mismo que lo vio nacer, a retirarse. Este domingo será titular ante Colo Colo.

No quiso renovar en Palestino a fines de 2021 y al poco tiempo apareció como refuerzo. ¿Qué pasó?

Volví a Palestino porque es el club donde empecé y donde estaba terminando mi carrera. Se dio todo como se tenía que dar. Quería despedirme de los hinchas de Palestino. Era lo más normal que sucediera.

¿Se retira del fútbol?

Sí, me retiro a fin de año. Lo venía pensado hace mucho tiempo. Ya le venía dando vueltas a la decisión de dejar de jugar. Siempre he dicho que me gusta ser un aporte, competir. El año pasado lo terminé bastante mal, con lesiones graves, que no me dejaron terminar de manera normal. Me perdí los dos últimos meses de campeonato. Tuve una lesión que es bastante incierta, como lo es una pubalgia. Con una pubalgia no hay una fecha de retorno, como sí lo es con un desgarro. La pubalgia es mucho más inestable, es una lesión rara. Me sentía mal.

¿Vuelve a Palestino porque no tuvo más ofertas?

No. Tuve varias ofertas del fútbol chileno de equipos que jugaban torneos internacionales. Les agradecí a todos, pero ni siquiera alcanzamos a negociar. No estaba dentro de mis planes.

¿Se retirará conforme con su carrera?

Sí. Estoy contento de la carrera que he hecho. Jugar en Europa, en uno de los equipos más importante de Europa en esos años (Inter de Milán), jugar en la selección chilena, haber sido campeón en el club que me vio nacer (Palestino). Jugué en Italia y salí campeón, igual que en Emiratos Árabes y Qatar. No me puedo quejar de lo que hice. Pudo haber sido mejor, obvio. Pero me voy súper contento.

¿Ver tan cerca el retiro lo hace valorar todo de otra forma?

Es entretenido todo esto. Estoy contento. Hoy por suerte he podido lidiar con las lesiones. Con el pasar de los años se hace más difícil entrenar un día sin dolor, pero es el último año. Hay que aprovecharlo.

¿Se retira porque se siente un jugador viejo?

No. Es un mal término usar la edad para decir si uno es viejo o joven. Siempre he dicho que en una cancha deben estar los que juegan bien. Hoy se cataloga por la edad. El año pasado fue un grato ejemplo el ver que los jugadores más grandes marcaron la diferencia. Hoy está estigmatizado el tema de la edad. Se dice que el fútbol es más físico.Y se dice que el que no mete no juega. El que mete es el mejor. Y no. Yo veo el fútbol de otra manera. Para mí, más allá de la edad, se mide en el rendimiento y en el gusto futbolístico. Mi gusto va en lo que hacía el Barcelona de Guardiola, el City.

Hasta hace poco era apuntado como uno de los mejores del torneo. ¿Qué lo hace tomar la decisión del retiro?

El año pasado terminé mal. En mi carrera, por suerte, nunca tuve lesiones graves. Solo tuve una cuando estaba en el Inter, y el resto de mi carrera jamás me lesioné de gravedad. Nunca estuve más de 10 días parado. El año pasado me tocó mucho. Me tocó una estando en la Selección, otra en Palestino. Y con la edad cuesta más recuperarse y ahí se notan más los años. Uno se recupera más lento. Fue eso, no más que eso.

¿Se queda con alguna deuda en el fútbol?

La única deuda es que me hubiese gustado mucho jugar en España. El resto está bien. Estoy contento con la carrera que hice.

¿Ser técnico no lo motiva?

Sí, me motiva. Ya hice el curso y tengo la licencia A. Tengo un montón de cursos. ¿Si voy a trabajar con el Piña Villanueva? No, a Carlos no le gusta mucho la conducción técnica.

¿No le gustaría invertir en algún club?

No, no. Es que como se manejan los clubes acá, no. Es más, veo difícil trabajar acá por la forma en que se manejan.

¿Se manejan de manera poco profesional?

No, no sé si poco profesional. Encuentro que el fútbol es tan amplio que cada uno lo ve a su estilo, a su forma. No te hablo de estilo de juego. Te hablo en general. El fútbol para mí es un deporte, es una competencia. A mí me gustaría competir y para eso necesitas un proyecto a largo plazo. Aquí es difícil porque si no hay resultado, hay que sacar al técnico. Acá hay una regla Sub 21 que te obliga a poner a un jugador que quizás no está listo. Hay un montón de situaciones que se podrían mejorar.

Van siete fechas del torneo. ¿Qué le ha parecido el nivel del certamen?

No es un muy buen torneo. Para que sea un buen torneo, los clubes deben invertir en los juveniles. Los clubes se dedican más a hacer negocios que ha mejorar y competir. Mientras menos gasten, y tengan la posibilidad de mantenerse en Primera, mejor para ellos. Son pocos los que invierten pensando en el futuro. Algunos arman un plantel y si clasifican a una Sudamericana para ellos ya es espectacular. Veo poca proyección, poca inversión en el fútbol joven. La mayoría de los clubes ven al fútbol joven como un gasto y no como una inversión. Es fome. Eso se ve reflejado cuando los clubes chilenos salen a competir al extranjero.

El primer gol de la era Lasarte. Definición de zurda de Luis Jiménez. FOTO: FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

¿Ve negro el futuro del fútbol chileno?

Espero que no. Hay que intentar revertir esta situación y ojalá que la gente que esté a cargo se dé cuenta a tiempo. Hay que apuntar a los más jóvenes, que son el futuro.

El torneo nacional es uno de los que menos minutos se juega, según diferentes estudios. ¿Asume una autocrítica de lo poco que ayudan a levantar el nivel?

Sí, es que es un todo. Es nuestra cultura. Por ejemplo, veo que también se critica mucho a los árbitros. Tenemos que ser autocríticos y nosotros como futbolistas tampoco les damos una mano. Pero también hay árbitros que son súper arrogantes, prepotentes, pero hay de todo. Si fueran las cosas más claras, con reglas claras, con criterios unificados, porque hay faltas que para un lado las cobran y para otro no..No te digo que a nosotros no nos cobren, pero si queda a criterio es difícil saber cuándo se equivocan. Hay mucho que mejorar.

¿El VAR ha sido una solución o un problema?

Ha sido un problema. La toma de decisiones es muy lenta, se toma mucho tiempo. A mí me gusta el VAR, pero debiese ser más rápido. Creo que es una medida justa. Pero si se pierden cinco minutos, se pierde el ritmo del partido, del ambiente. Es molesto.

¿Palestino tiene plantel para pelear el torneo?

Te diría que esa es la idea. Hemos hecho buenos partidos, pero es difícil competir con planteles como la Católica y Colo Colo. Obviamente que la responsabilidad la tienen esos dos equipos por lo que han hecho el año pasado. La Católica lleva muchos años siendo superior al resto. Colo Colo partió el año pasado súper bien y seguramente cuando este año agarre ritmo será uno de los rivales a vencer.

¿Qué le aporta un técnico de la categoría de Gustavo Costas?

Experiencia. En los lugares que ha estado ha competido, ha salido campeón. Eso no es fácil, porque cada país tiene un sistema diferente. Si fue campeón en tantas partes, por algo será. Ojalá que Chile sea un nuevo país en el que sea campeón.

¿Palestino dio un salto de calidad con Costas?

No sé si un salto de calidad, pero sí tiene un estatus diferente. Los técnicos con los que más trabajé en Palestino, que son Basay y Sierra, también considero que están a un gran nivel.

Usted siempre dijo que quería un plantel más competitivo. ¿La llegada de Costas influyó en su retorno al club?

No. Obviamente que es un plus para el club, pero no fue determinante. Yo quería despedirme de la gente de Palestino en cancha, que mi familia me viera jugar. Después se dio que llegó Gustavo como técnico y eso motiva.

¿Le sorprendió la nominación a la Selección?

No. La verdad es que no. Es un poco la forma en la que se manejan las selecciones. Hay un grupo que se mantiene y otros que se van integrando en el proceso. Había estado en las últimas nominaciones, salvo cuando estuve lesionado. Tenía muchas ganas de estar en la nómina. Ojalá que pueda hacerlo bien.

¿Si Chile va a Qatar se va a retirar después de disputar el Mundial?

Sí. Ahí me retiraría después del Mundial.

¿Se siente en condiciones de jugar un Mundial?

Sí, obvio. Me siento en condiciones, me siento bien físicamente. En lo futbolístico soy lo que siempre he sido. Hoy estoy jugando en una posición diferente. Me siento un centrodelantero diferente porque me engancho más a jugar. En ese sentido, toda mi carrera he sido un asistidor. Me gusta que el resultado positivo sea para el equipo. El año pasado fue un tremendo año para mí, hice hartos goles, uno le agarra el gustito, pero el fútbol es un deporte colectivo.

¿Es imposible ganarle a Brasil en el Maracaná?

No, en el fútbol no hay imposibles. Todos los partidos son diferentes. Sería espectacular poder ganar allá y seguir con la ilusión y esperanza de poder llegar al Mundial.

Si Chile no va al Mundial. ¿Se acaba la Generación Dorada?

Es que cuando se habla de Generación Dorada es algo muy global, uno al final no sabe cuántos son. Hay jugadores que tienen para seguir en la Selección por muchos años, por la experiencia, por todo lo que entregan. No me parece hablar de algo tan general.

Pero quizás sería un castigo duro para jugadores como Alexis y Vidal, que quedarían fuera de un segundo Mundial consecutivo...

Sí. Me imagino que sí. Además, con las ganas que tienen, con la emoción y pasión que que le ponen a cada partido, sería un golpe duro para ellos. Además, juegan en los mejores equipos del mundo y están acostumbrados a jugar con los mejores. Un Mundial es una de esas instancias.