El torneo chileno busca dar un salto cualitativo con el apoyo de LaLiga

El fútbol chileno quiere empaparse de la realidad del primer mundo, al menos en materia deportiva. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, firmó un acuerdo de cooperación con LaLiga, el torneo español, una de las cinco mejores competiciones del planeta. Un acuerdo que permitirá al fútbol nacional dar un salto cualitativo en materia tecnológica, de seguridad y de desarrollo en el torneo femenino. Un convenio que se refiere más un traspaso de conocimientos que a un intercambio financiero. Así lo relata a La Tercera Marc Tarradas, el encargado del torneo hispano en Sudamérica.

“Es un acuerdo sin una implicancia monetaria. Lo que buscamos es intercambio de información entre ambas entidades para apoyarnos mutuamente en el desarrollo del fútbol profesional”, dice el catalán.

“Se tratará muchas veces de compartir las praxis. Cómo se maneja el tema de los árbitros, los derechos audiovisuales, entre otros tópicos… Intercambio de información, de conocimiento, de buenas praxis para mover el fútbol profesional y las ligas en ambos países. Está dedicado a las primeras tres divisiones del fútbol chileno. También podemos apoyar al fútbol femenino, en algunos aspectos, pero más que nada es el profesionalismo”, dice el rostro de LaLiga en la región.

La seguridad en los estadios

Tarradas dice que el convenio con el fútbol chileno consta de materias esenciales, con trabajo recíproco en áreas esenciales. La primera, garantizar que los asistentes a los espectáculos no vivan complicaciones.

“Nuestra meta es trabajar en tres ejes, siempre bajo la premisa de potenciar la liga profesional chilena. El primero es la seguridad en los estadios, asegurarnos de que es un espacio de ocio, donde las familias puedan disfrutar del espectáculo futbolístico. En España muchos problemas en los años 2010 con las barras. Lo hemos erradicado y en eso somos expertos, porque ahora tenemos muy pocos problemas”, explica el español.

Sobre el mismo punto, una de los elementos esenciales en el tema de esa seguridad es el trabajo conjunto tanto del Estado como de las propias instituciones, siempre en la perspectiva de la idiosincrasia chilena.

“Respecto de eso, se debe trabajar en varias vías, pero sobre todo el trabajo conjunto de club, liga y gobierno. Una mezcla entre seguridad privada y pública. Lo importante es intervenir a priori, no a posterior… La preparación de los partidos. Tener un convenio de seguridad en los estadios. Lo público es importante, porque muchas veces lo que sucede en el estadio es un reflejo de lo que hay en el país”, comenta el encargado.

La tecnología es la clave

En los últimos 20 años, el progreso de la actividad deportiva ha logrado consolidarse gracias al desarrollo de la ciencia y las comunicaciones. Así ocurrió con el fútbol europeo em general, y el español en particular. Un modelo que espera replicarse en la realidad nacional.

“El segundo eje es la transformación tecnológica, que tiene tres aspectos. Primero, la organización de la competición, utilizar herramientas de información y tecnología para los calendarios, las horas de los partidos, escoger los equipamientos de cada uno, los sistemas de transferencias e inscripciones. Después, todo el contenido extra, como un proyecto de Fantasy, aplicaciones donde los fanáticos creen su propio equipo y compitan entre amigos. Con eso consigues acercarte a un público más joven que siga más tu competición. También ver el tema de las OTT (servicios de transmisión libre por internet), el fan joven sigue la competición de otras formas, no la TV”, afirma Tarradas.

Sin embargo, el elemento esencial en este campo es el conocimiento que adquirirá la propia competencia sobre las preferencias de sus propios fanáticos.

“Es esencial tener información del fan, conocerlo, saber cómo interactúa, que aplicaciones utiliza, perfilarlo, saber qué intereses tiene… Para tú tener más información sobre él y ofrecerle campañas, productos para sus gustos”, explicael hispano.

El fútbol femenino

Pero existe un campo que se ha desarrollado cuantitativamente. Actualmente, el fútbol femenino ha logrado posicionarse en las preferencias de los fanáticos.

“El tercer eje es el fútbol femenino. Potenciarlo de una forma orgánica. A mí no me sirve que el gobierno o la federación me diga ‘te voy a dar 10 millones para el fútbol femenino, pero que sea una donación’. Tiene que crecer con las herramientas que tenga la federación”, agrega el español.

Implementación del proyecto

De acuerdo con la información que entrega delegado de LaLiga en el Cono Sur, habrá dos directores, uno de la ANFP y otro del torneo hispano, quienes coordinarán la implementación del proyecto.

“Habrá una persona de LaLiga y una de la ANFP que estarán en constante contacto. En Chile es Diego Karmi. Para ciertos temas habrá conferencias on line, también traeremos profesionales españoles para que formen y llevaremos personas a España para que nos expliquen cómo trabajan. Un modelo mixto”, asegura Tarradas.

El encargado del campeonato en Sudamérica, reconoce que Chile es pionero en este tipo de acuerdos. “Es el primer convenio que firmamos en el Cono Sur. En Colombia y Ecuador hace tiempo que tenemos acuerdos de distinta índole. El de Ecuador es un proyecto más robusto, porque tenemos una persona establecida que trabaja para liga local. Y en Colombia es un convenio muy parecido al que tenemos en Chile”, afirma el hispano, quien responde el cuestionario de La Tercera.

¿Por qué en Chile?

Es uno de los países más desarrollados y con más potencial en el fútbol profesional en Sudamérica. Además, es un país que tiene bastante estabilidad a nivel de organización de fútbol, algo que no pasa en otros países. Te da una base sólida sobre la que puedes crecer. Uno de los principales retos que tiene el fútbol chileno es la creación de la marca. Decir ‘yo veo la liga X’.

¿Existen jugadores en el torneo, materia prima, para dar ese alto?

Ahí, como todo, es un problema de mercado interno. ¿Qué le falta a Chile para ganar un mundial? Quizás tener 200 millones de habitantes como Brasil. Sin con 18 millones conseguiste dos de las últimas 4 Copa América, qué podrías hacer si tuviera 50, 100 o 200 millones de habitantes. Pero Chile va por un buen camino al tener buenas estructuras, talento para reinventarse en el éxito.

¿Cómo cree usted que se puede lograr que se jueguen más minutos efectivos en la liga, ya que Chile es donde menos se juega?

No creo que sea sólo en Chile. Es algo del fútbol, donde sí nos damos cuentas que los nuevos consumidores, los jóvenes, ya no están 90 minutos pegados a un televisor. Tenemos que ofrecerles un producto que de nuevo sea interesante para esa nueva generación. Momentos donde podamos tener más acción, menos simulación, menos quejas… La figura de los árbitros y de las nuevas tecnologías es relevante para eso. Aunque el VAR esté instaurado, al fútbol le falta estar más educado para ello.

¿Chile está lejos en la Libertadores, se puede equiparar con los brasileños?

No es sólo un problema de Chile, sino de toda Sudamérica versus Brasil, que tiene un gran mercado interno, los derechos de TV han crecido mucho. No es un tema de nivel de fútbol, sino es un tema económico. Es un país que mete ocho equipos en la Copa, ya la probabilidad es grande. La forma de equiparlo es con estructuras organizadas no sólo de profesional, sino también base. También con la tecnología de atraer esos nuevos fans.

Esta fue la peor liga de Sudamérica en dos de los últimos cinco listados del Instituto de FIFA y en otros dos fue novena…

Eso puede cambiar. Acá tienes las sociedades anónimas deportivas que generan mucha más competencia y se crean estructuras más profesionales en el fútbol. Eso es a lo que hay que apostar. En un futuro pasará. Hay ejemplos de clubes chilenos que trabajan muy bien, como Huachipato o Universidad Católica. Todas las remodelaciones de infraestructura que tendrán en los próximos años ayudan al fútbol chileno.