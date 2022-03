La arenga de Universidad Católica tras su cuarta derrota: “Esto se puede revertir”

El Tetracampeón no despierta. Universidad Católica lleva cuatro fechas sin ganar y la estancia de Cristian Paulucci en la banca ya comienza a tambalear.

Y si bien a su favor hay que decir que el equipo mostró variantes y un empuje admirable, cuando se quedó con 10, no le alcanzó para doblarle la mano a O’Higgins. Por lo mismo, las redes sociales se llenaron de mensajes que pedían la salida inmediata de Cristian Paulucci de la banca estudiantil, más el cuerpo técnico que logró el título en la temporada pasada no piensa moverse de San Carlos.

“El primer tiempo fue muy bajo en lo colectivo y lo más rescatable para nosotros es el segundo tiempo, por la actitud que mostraron los jugadores y porque lograron controlar el juego. Eso nos da la chance y la convicción de que esto se puede revertir en las dos semanas que vienen de trabajo”, aseguró el ayudante del adiestrador, Jaime Rubilar, quien reemplazó al expulsado Paulucci.

Luego agregó que “es muy favorable que tengamos una semana mas de trabajo (por la fecha FIFA) y claramente hay que analizar y darle una vuelta más allá de lo que hemos hecho, para realizar los cambios que se vienen. Pero, insisto, esto es sólo trabajo”.

Sobre lo vivido en la cancha de El Teniente y una nueva derrota, Rubilar confesó que “nos deja una deuda y ganas de lograr mejor resultados. Pero el fútbol es así y ahora debemos trabajar en las dos semanas que vienen para revertir esta situación”.

Consultado por el arbitraje y si había influido o no en el resultado, el integrante del cuerpo técnico aseveró que “nosotros somos los responsables de esto, regalamos un tiempo y fuimos superiores en el segundo, pero no alcanzó. Nos duele muchísimo la derrota, pero la actitud mostrada en el segundo tiempo, nos da cuenta de que podemos revertir esto”.

En tanto, al otro lado de la vereda, Facundo Castro -autor de los dos goles celestes- dijo que “hicimos un primer tiempo perfecto, el equipo rival no supo pararse en el campo y lo ahogamos. Luego, en el segundo, no supimos aprovechar al hombre de más y no le dimos una vuelta a la presión de ellos”.