La historia de la fallida llegada de Pékerman a la Roja

Una vez consumada la partida de Reinaldo Rueda, de manera espontánea surgió el nombre de José Néstor Pekerman como un posible reemplazante. Es más, era el nombre que más generaba consenso en la sede de Quilín, pese a su alto costo. Se hicieron los contactos desde la dirigencia, de hecho, a través de su representante, y se avanzó en la posibilidad. Sin embargo, todo se frenó tras la asunción del español Francis Cagigao como director general de las selecciones. El europeo le bajó el dedo al transandino.

Y es que el ex entrenador de Colombia asomaba como un candidato natural para la complicada situación de la Roja en la tabla de eliminatorias para Qatar 2022. Después de haber clasificado tres veces a la Copa del Mundo con selecciones sudamericanas, su nombre imponía el respeto y los resultados que necesitaba el alicaído equipo nacional.

En ese escenario, se rumoreaba que las condiciones que había puesto Pekerman habían conspirado para su llegada. Entre ellas, imposibilidad del adiestrador de venir a Chile en las primeras semanas del proceso, así como no vivir en nuestro país y trabajar sólo desde Buenos Aires, con la salvedad de viajar a Santiago únicamente un par de semanas antes para los duelos eliminatorios.

Sin embargo, en el entorno de Pekerman niegan a El Deportivo este tipo de versiones. Es más, aseguran que en las últimas semanas no hubo ningún acercamiento con la federación chilena para lograr la contratación del transandino. Asimismo, confirman que no es correcto que el estratega se haya negado a viajar a Chile en las primeras semanas después de su probable confirmación como nuevo titular de la Roja.

Lo cierto es que el punto de inflexión para desestimar la contratación de Pekerman fue el arribo del español Francos Cagigao como nuevo director deportivo de las selecciones nacionales. El gallego le bajó el pulgar de inmediato al argentino, con la intención de conseguir a un DT más cercano a su paladar futbolístico.

Los otros caídos

Pero Pekerman no fue el único que quedó en el camino tras el poco manejo de la federación en este punto. Primero fue el propio Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien explicó que la prioridad era el español Rafa Benítez, cuando dirigía al Dalian Yifang chino, todo debido a su alta cláusula de salida (US$ 27 millones). Sin embargo, el ex DT de Liverpool se liberó hace dos semanas del cuadro oriental y no hubo ni señas de que podía venir a la Roja.

Después, la gran obsesión de la federación fue el argentino Matías Almeyda. Tras dos semanas de negociaciones, el Pelado se excusó de venir, porque tenía un precio de salida de 3,5 millones de dólares. Una cifra que ya se sabía desde el inicio de las conversaciones. Dos semanas perdidas.

El siguiente en la lista es Hernán Crespo. Pero el tiempo que han demorado en confirmar el verdadero interés ha hecho que el Valdanito fije sus metas en el fútbol brasileño.

Ahora el nombre de Sebastián Beccacece, ex ayudante de Jorge Sampaoli, volvió a tomar fuerza, después de las declaraciones que lanzó un dirigente de Defensa y Justicia. Un nuevo capítulo para una teleserie que se alarga ya por más de dos meses, cuando resta menos de un mes y medio para el regreso de las eliminatorias.