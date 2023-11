La historia de Marcos Matamala, el pesista paralímpico de Curanilahue que compitió con un desgarro en Santiago 2023

Desde Curanilahue a Santiago hay casi 600 kilómetros de distancia. Sin embargo, el camino que tuvo que recorrer Marco Matamala (37) es mucho más extenso. No es una carretera común. Ha sido un pasar de años que conlleva trabajo, esfuerzo y que tuvo sus frutos al participar de sus Primeros Juegos Parapanamericanos.

El atleta nacido y criado en el barrio Buena Esperanza de la mencionada localidad de la región del Biobío se preparó para el megaevento deportivo. Luego una década de carrera, cumplió lo que definía como su sueño. Es un paso más en un camino que inició en el balonmano en silla de ruedas y que tiene su consolidación en el levantamiento de pesas.

Su resultado, eso sí, no fue el esperado. No logró levantar ninguno de sus tres intentos, según relató, debido a una lesión que lo aquejaba en la previa. “Hace tres semanas sufrí un desgarro de cuatri centímetros en el pectoral que me dejaba fuera de inmediato. Se intentó estar en la competencia, lo dimos todo. No tenía pase médico, la decisión pasa por mí. Seguiremos avanzando, el deporte da revancha”, dijo tras su participación. En diálogo con El Deportivo, explica como llegó al alto rendimiento.

¿Cómo llega al powerlifting?

Me metí a en 2012, cuando vi los Juegos de Guadalajara por la tele. En ese momento me quise cambiar de deporte. Al ver las pesas me enamoré. En el camino se fueron dando muchas cosas. En Curanilahue está Juan Esteban Sanhueza, que es un profesor de halterofilia convencional, a quien le plantee empezar en el deporte paralímpico. Comenzamos solo con las ganas, no sabíamos ni las reglas.

¿Cómo logra desarrollarse en el deporte paralímpico?

Lo fundamental es el apoyo de la familia. Más en el alto rendimiento. Cuando empecé a viajar y a representar al país, siempre fueron lo más importante. Hacíamos bingos, rifas. Buscábamos apoyo para salir adelante. Todo es muy complejo. La gente tiene un concepto erróneo de lo que es el alto rendimiento. Piensan que todos tienen millones, auspicios y no es así. Es mucho trabajo y sacrificio. Harto esfuerzo.

Hoy entrena con Juan Carlos Garrido...

Es un referente, a quien vi en la televisión cuando quise entrar a esto. El deporte paralímpico hace 12 años era la mitad de lo que es ahora. Siempre me ha dado apoyo. Me aconseja y me ayuda. Es el mejor pesista paralímpico que tiene Chile. Ser su compañero es un sueño logrado, algo que te llena de satisfacción.

¿Cuáles eran sus objetivos en Santiago 2023?

El deporte paralímpico en Chile ha crecido demasiado. Vinieron atletas que son campeones mundiales. Vamos a tener una buena presentación. Lo primero para mi era disfrutar esto. Vivirlo a concho. Llevo tres meses alejado de mi casa. Tengo el apoyo fundamental de la Municipalidad de Curanilahue y del Comité Paralímpico. Más allá de los resultados, yo quise disfrutar la competencia.

Marcos Matalama obtuvo la medalla de bronce en el panamericano especifico de México en 2023. Foto: Cedida

Fue una competencia diferente a lo que ha vivido...

Era mi es primera vez en un megaevento. Además llevado a la televisión. Estoy agradecido de haber sido parte de un hito que quedará en la historia.

¿Le falta sobresalir al deporte paralímpico en Chile?

Yo tengo familiares que no tienen idea que estaba en los Juegos Parapanamericanos. Algunas personas te dicen “pero que fome, van a ser en Chile”. No se dan cuenta que los deportistas estamos felices de competir en nuestro país para exponer años de trabajo. Falta voluntad y cultura deportiva. Falta creerle a la palabra del atleta. En mi Curanilahue siempre me han apoyado. Me han dado indumentaria, pasajes. Tengo apoyo y credibilidad. Llevo ocho años como seleccionado y valoro el esfuerzo que hacen por mi. Le digo a todos que crean en sus hijos, amigos o sobrinos. El tiempo te hará sobresalir.

¿Marca la diferencia entrenar junto al Team ParaChile?

Es un aprendizaje tremendo. Voy madurando como en la vida misma. Para ganar hay que correr. A veces cuando uno está empezando cree que va a lograr cosas que no se dan. Hay que ir con cautela y responsabilidad el gran sacrificio que es representar a un país.

¿Cómo se logra destacar sin nublarse?

Necesitamos creernos el cuento sin pasar a llevar a nadie. El resultado debe hablar por si solo. El trabajo demostrará de que estás hecho. Yo vengo realizando un trabajo de años. Junto a mi entrenador, que es mi hermano gemelo, Manuel, nos pusimos la meta de llegar a los Juegos y lo logramos. Pero hay que ser aterrizado. En el mundo de los deportistas es terrible el tema del ego. El “yo hice esto”. En eso del yo-yo, al final te pierdes.