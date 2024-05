Una despedida en grande: en España afirman que Claudio Bravo puede ser titular ante el Real Madrid

“No, aquí ya acabó”, respondía cortante Claudio Bravo a una pregunta de un periodista sobre si seguía o no en el Betis la próxima temporada. Así, se confirmaba el final de su etapa en el club, en donde días más tarde le efectuaron un caloroso homenaje en su último partido en el Benito Villamarín. Sin embargo, cuando parecía que el capitán de la Roja ya no iba a sumar más minutos durante esta campaña, se abrió una increíble chance para despedirse a lo grande.

Esto a raíz de que este jueves, Rui Silva, meta titular durante la temporada, no se entrenó con sus compañeros producto de fuertes problemas estomacales, lo que le abre la puerta al formado en Colo Colo. ¿El rival? Real Madrid, en el mítico Santiago Bernabéu, este sábado 25 de mayo a las 15.00 horas de Chile.

Medios de ese país como El Desmarque, destacan la oportunidad que se le presenta al chileno: “El portugués Rui Silva, aquejado de una gastroenteritis, es duda para la expedición que afrontará el último partido de la temporada bética. Un contratiempo que podría darle la oportunidad de la titularidad de Claudio Bravo para despedirse jugando como futbolista del Betis”, escribieron.

El Diario de Sevilla también menciona la posible presencia desde el arranque del nacido en Viluco: “Claudio Bravo se despide del Betis en el Bernabéu”, titularon. Dentro de su nota, consignaron que “el meta podría tener la oportunidad de ser titular debido a la gastroenteritis que sufre Rui Silva, que le ha impedido entrenarse este jueves”.

Una temporada con poca acción

Las lesiones le han restado protagonismo al futbolista nacional en el equipo de Manuel Pellegrini. Esta temporada ha disputado un total de 630 minutos en sólo siete partidos de LaLiga. En tanto, en la Copa del Rey no vio acción, mientras que en la Europa League alcanzó a enfrentar dos duelos completos.

Precisamente la última vez que jugó desde el inicio fue el 9 de noviembre ante el Aris Limassol de Chipre, en la fase de grupos del mencionado certamen continental, en un compromiso en que sufrió una lesión miotendinosa proximal en el isquiotibial izquierdo.

Su futuro es un misterio

Tras confirmar su salida del Betis, no se sabe cómo continuará la carrera del bicampeón de América con la selección chilena; si seguirá jugando o se retirará. “No tengo algo claro. En unas pocas semanas más me tocará terminar mi contrato con Betis y quiero que termine todo bien. No he querido ver ni escuchar propuestas para más adelante porque quiero terminar esta etapa acá de la mejor manera”, dijo a Canal 13.

En Chile, los hinchas de Colo Colo se ilusionaban con un posible retorno después de 18 años, algo que el mismo Bravo se encargó enfriar: “Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película”, dijo el meta, en referencia a los comentarios negativos que ha recibido Arturo Vidal en su vuelta a nuestro país, algo que él no quiere experimentar.

Los elogios de Ter Stegen

También este jueves, salió a la luz una entrevista que Marc-André Ter Stegen concedió al exarquero español Andoni Zubizarreta. Ahí aborda sus primeros años en el arco del Barcelona y su lucha por la titularidad con Bravo: “Apostar por un portero joven como yo podía salir bien o mal. Claudio ya había jugado en la Real, conocía La Liga y lo demostró en los dos años que estuvo”, comenzó diciendo.

Luego, tuvo más palabras positivas para su colega: “Lo hizo espectacular. Solo me quedaba trabajar y quejarme… y eso es lo que hice”.