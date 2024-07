La increíble revelación de Tomás Alarcón: jugadores de Colo Colo le pidieron fallar el penal para no pelear el descenso

El 14 de febrero de 2021 es una fecha que los hinchas de Colo Colo tienen en la memoria como una de las más amargas que recuerden. Los albos ese día no pudieron superar a O’Higgins en Rancagua y terminaron jugando un inédito partido por la permanencia ante Universidad de Concepción, tres días después en Talca.

Esa tarde en El Teniente, los albos tenían el partido controlado. Sin embargo, una falta de Maximiliano Falcón sobre Roberto Gutiérrez en los descuentos mandó todo a la basura. El árbitro Roberto Tobar cobró la pena máxima, luego de consultar al VAR, y frente al balón se paró Tomás Alarcón. El volante no falló y puso el 1-1 definitivo, que puso al Cacique en una inédita y vergonzosa situación.

“Cómo olvidarlo. Pasé de héroe a villano. Debe ser una de las tres peores cosas que me han pasado en la vida. Estaba destruido en el camarín. Y cuando llegué a mi casa me derrumbé”, contó el Peluca tiempo después de la desafortunada acción, que lo tuvo llorando “toda la noche”, según propia confesión.

En tanto, Alarcón, el otro actor de la escena, contó cómo vivió esa situación. “Fue súper incómodo porque tenía en ese club a dos amigos muy cercanos y también a conocidos de la selección chilena. Uno me dijo ‘Tomi, tíralo afuera, por favor. No te estás jugando nada y nosotros mucho. Por favor, no queremos seguir pasándola mal’. Yo no le respondí nada”, reveló Alarcón, en una entrevista con la revista Dieciséis.

La conversación con Cortés

En la conversación también relató el particular diálogo que tuvo con el arquero del Cacique. “Se me acercó Brayan Cortés, porque en la selección siempre me quedaba con él a patear penales. Yo le decía ‘el momento que más me cuesta es cuando estoy nervioso o vamos perdiendo y trato de colocarla al mismo lugar porque es el tiro más seguro que tengo’. Le decía ‘tírate para ese lado, le voy a pegar allá’”, comenzó diciendo.

“Después, ese día él me dijo ‘acuérdate hueón que yo sé dónde la tiras cuando estás nervioso’. Me puse a reír y no le dije nada. Estaba decidido a pegarle al medio y fuerte, no me iba a arriesgar con él. Después lo comentábamos y nos reíamos”, prosiguió sobre esa anécdota.

El tanto mandó a los albos a ese histórico partido frente a Universidad de Concepción en Talca, donde un gol de Pablo Solari evitó el mayor bochorno de toda su existencia.