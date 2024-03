La justificación de Cobreloa para poner a $ 40 mil pesos la galería para el choque frente a la U

Cobreloa rompió un límite. El club minero fijó en $ 40 mil pesos el valor de la entrada de galería para el sector norte, que ocuparán los hinchas de Universidad de Chile en el choque que ambas escuadras animarán este fin de semana. Los reclamos no tardaron en producirse.

La decisión se transformó en objeto de debate. “No pagaría 40 mil pesos por ir al estadio”, contestó, por ejemplo, el zaguero azul Ignacio Tapia, precisamente en alusión a un cobro que parece desproporcionado en función de la realidad chilena. “Nos enteramos de esa situación y no es un precio razonable para una entrada. hay cosas que arreglar en ese sentido, es un precio caro para la familia y para la gente que gusta del fútbol. No me quiero meter más allá, pero es un precio caro”, amplió el defensor. Sin embargo, para los Zorros del Desierto, el valor se ajusta a los factores que tuvieron que considerar en la organización del duelo, que se disputará el domingo, a la 18 horas.

Cuestión de costos

En Calama se escudan en los costos que implica la seguridad asociada al enfrentamiento ante los laicos. “Este costo va asociado, principalmente, a un tema de seguridad que fue exigido por la autoridad, lo que nos conlleva un costo altísimo, a una inversión que vamos a realizar una vez y que tenemos que mantenerla en el tiempo para optar a mayores aforos”, explica Diego Cruz, dirigente de los loínos, al programa Mr. Deportes, de la radio María Reina, de la ciudad minera.

El personero detalla, luego, el gasto en que tuvieron que incurrir. “La inversión más grande es el sector que colinda con un parque acuático. Tenemos ahí una posible interacción con personas y lo que nos pide la autoridad es que cerremos aquello. Dimos opciones, pero se nos solicitó una en particular. Eso es lo que genera un altísimo costo para tener en regla. Se nos solicitó cerrar con madera. Habíamos propuesto algún tipo de malla, pero se nos pidió prácticamente un muro. Es más largo que a cancha”, justifica.

Cobreloa, en un de sus festejos en 2024 (Foto: IG Cobreloa)

Cruz sostiene que la seguridad es una materia en la que el club se ha mantenido ocupado. “Nos hemos preparado con rejas y vallas. Aún así se nos exigen colchones de seguridad en la galería norte. Las rejas tienen que delimitar para que la gente de la U no se mezcle con la nuestra. Están específicamente en la galería”, detalla.

Más guardias

Otro elemento considerable para el aumento en el valor de los tickets es la obligación de contratar mayor vigilancia. “Hemos trabajado siempre con una sobredotación de guardias. Contamos con 100, pero se nos pidieron 150, por lo que tendremos que ir a buscar 60 a Antofagasta. Eso tiene un costo”, dice Cruz.

Igualmente, sostiene que los intereses de los hinchas locales están debidamente cautelados. “El precio para socios es razonable. Hicimos un estudio de mercado. A las 11 de la mañana se habían vendido dos mil entradas y el 90 por ciento habían sido compradas por socios, que pueden adquirir dos. La gente se fija en la entrada general, pero es un precio que le da un beneficio al socio y al abonado”, sostiene el directivo.