La lista sigue creciendo: tres integrantes del equipo cubano de remo no se presentan para regresar a su país

Ha sido uno de los temas más polémicos tras el final de los Juegos Panamericanos. Más de diez atletas cubanos han optado por separarse de su delegación para no regresar a su país. Cinco incluso ya presentaron su solicitud de refugio en las oficinas de Migraciones. Una lista que causa impacto y que esta jornada sumó a tres nuevos protagonistas.

Se trata de miembros del equipo de remo de Cuba, cuyos nombres aún no son públicos. En total son tres los atletas que no se presentaron este miércoles para regresar a su país, aumentando a 11 el número de fugados luego de las competencias de Santiago 2023. Seis hockistas, un atleta y una basquetbolista son los otros desertores.

En el caso de los exponentes del remo, la noticia fue confirmada por Radio Cooperativa, quienes contataron que solo 17 de los 20 seleccionados se presentaron para comenzar su retorno a la isla. El paradero de los tres fugados todavía es desconocido.

La versión de una de las hockistas fugadas

Esta jornada una de las jugadoras de hockey que se fugó de la Villa Panamericana entregó su versión de los hechos. Contó detalles del plan para escapar de su delegación y explicó los motivos que la llevaron a dejar su país.

“En Cuba ya tenía pensado lo que iba a hacer. Íbamos a salir desde la cancha (después de que jugaron contra Uruguay), pero no se pudo. Luego, llegando a la Villa, las chicas entraron por una puerta y nosotros salimos por la otra. Incluso nos cruzamos con un profesor de nosotros y nos tuvimos que esconder. Hubo un poco de miedo, un poco de susto”, detalló Yunia Milanés a Canal 13.

Ahí también contó los serios problemas de insumos que tienen para practicar su disciplina en Cuba. “Pasamos por una racha muy mala, no teníamos calzado, no teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara y tuvimos que esperar que nos dieran una donación y que el país la aprobara para volver a entrenar”, confiesa.

Santiago Ford se pronunció

El medallista de oro en el decatlón también nació en Cuba y también decidió irse de la isla. Aquello lo hizo en 2018, año en que llegó a Chile y comenzó su nueva vida. Por eso es voz autorizada para hablar de la situación que vive la decena de atletas centroamericanos.

“Ellos están buscando un futuro mejor y les deseo todo el éxito del mundo. El sistema de Cuba a veces es complicado y es complejo lidiar con muchas cosas a la vez”, expresó en una actividad posterior a los Juegos Panamericanos.

En el caso de Ford, su salida de Cuba se debió principalmente por la gran exigencia deportiva que predomina en la isla, donde es casi imposible conseguir apoyo si no logras medallas de oro o plata en grandes competencias.