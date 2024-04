La llamativa interacción entre un hincha y Claudio Bravo que lo obligó a revelar “su mayor secreto”

Una llamativa interacción tuvo Claudio Bravo en la previa del último partido en el que el Real Betis se enfrentó al Girona por la liga española.

Mientras el portero se encontraba realizando el trabajo físico previo a la competencia, un aficionado del conjunto verdiblanco comenzó a preguntarle por una serie de prendas.

La situación fue revelada en la sección “El día después” de Movistar+. Allí comienzan señalando que “este tipo sin querer va a hacer que Bravo nos cuente su mayor secreto”.

Así, con el objetivo de llevarse un recuerdo, el hombre le solicita que le entregue los calcetines o lo que sea. Para luego insistir diciéndole “Te quiero, Bravo”. Pero no se quedó ahí, pues después le presentó una oferta.

“Me caso contigo si quieres hoy”, lo que provocó la reacción del portero nacional, haciendo un gesto con la mano derecha indicando de que era algo muy caro para realizar.

Pero el hincha no iba a rendirse con eso. “¡Bravo, tus calzoncillos que me encantan!”, le gritó. Lejos de ofenderse o complicarse, el guardameta salió jugando y terminó por sorprender al aficionado al bajarse el pantalón por un costado para que viera que no tenía esa prenda puesta, generando una ovación.

El punto negativo de la jornada fue que en el partido, en el que el portero nacional fue suplente, el Betis terminó cayendo por 3-2 contra el Girona, lo que significó la cuarta derrota consecutiva para el equipo de Manuel Pellegrini, quien le abrió la puerta a la titularidad para los próximos encuentros.

“Está listo para competir. Es un jugador muy importante, todos sabemos lo que nos aporta. La lesión no le había permitido tener continuidad en el equipo. Pero estos partidos con Chile le vinieron muy bien y ahora está a disposición para pelear por un puesto”, comentó el DT nacional en la conferencia de prensa previa al duelo.

Críticas a Pellegrini

Debido a este último resultado, que aleja las opciones del equipo para pelear por la clasificación a una competencia internacional, la prensa hispana señaló que “la sensación es que cualquier equipo necesita muy poco para hacerle daño al Betis y que el Betis se convierte en un conjunto impotente en cuanto se le ponen por delante en el marcador. La plantilla no termina de reaccionar, pasan las jornadas y el objetivo se le va alejando a los hombres de Manuel Pellegrini”, expuso el sitio Viva Sevilla.

Diario As, en tanto, consignó que “se trata del peor momento de la Era Pellegrini. Su cuarta campaña en Heliópolis suma otro revés y el técnico trata de vislumbrar hilos de luz sobre los que apoyar su plan hacia Europa”.

También cuestionaron algunas decisiones del Ingeniero, como la de colocar a Nabil Fekir como titular. “Pellegrini insiste en la titularidad de un Fekir que está a un nivel paupérrimo, pues la sensación en el campo es que el cuadro verdiblanco juega con uno menos. Atrás no hay fortaleza ninguna en estos momentos”, publicó Diario de Sevilla.