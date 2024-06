La madre de Charles Aránguiz, el retorno de Rivarola y más: las sabrosas historias de los equipos amateur que buscan dar el batacazo en la Copa Chile

La presente edición de la Copa Chile va a ser recordada como una de las versiones con más equipos del fútbol amateur: 30, los que se dividen en elencos de la Tercera División, regionales e invitados. De hecho, el partido inaugural fue protagonizado por la selección de Juan Fernández, que enfrentó a Santiago Wanderers en el archipiélago, con victoria 2-1 para los caturros.

En aquel equipo de la isla destacaron jugadores que vivían de otras actividades. Así, había profesores, pescadores y hasta un concejal, que fue la gran figura del cotejo.

La realidad no es muy distinta en los demás participantes. Por ejemplo, Presidente Ibáñez, bicampeón de la Asociación 18 de septiembre de la Región de Magallanes, y que se ganó el derecho de enfrentar al actual campeón chileno, Huachipato.

El club fue fundado en 1973 e iba a enfrentar a los acereros el sábado en el estadio fiscal Antonio Ríspoli Díaz de Punta Arenas, pero las nevazones en la zona obligaron a suspender el duelo. De todos modos, en la previa hubo que hacer algunos arreglos. “Tuvimos que adaptar un albergue como camarín”, señala Juan Muñoz, su presidente.

“Nos estuvimos preparando como dos meses, aproximadamente. Lamentablemente no nos pudimos reforzar, porque en este momento no se puede reforzar acá. Y el reforzarnos nos costaría millones”, explica el timonel, quien cuenta que los integrantes del plantel se dedican a diversas actividades. “Tenemos profesores, estudiantes, gente que trabaja en construcción, un estudiante de medicina y un contador”, detalla.

Este lunes, a las 19 horas, Municipal Puente Alto recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Nacional. El club de la Provincia de Cordillera fue fundado hace cuatro años bajo el alero del municipio que encabeza Germán Codina y que tiene como una de sus máximas dirigentas a Mariana Sandoval, madre de Charles Aránguiz y coordinadora general del club de la Tercera División.

“La idea del proyecto fue de don Óscar Plaza Flores, actual director de la Corporación Municipal, junto con mi hijo mayor Gilberto Moreno Sandoval y Jonathan Valverde. Me buscaron por mi trayectoria como dirigenta en el fútbol amateur”, explica.

Bajo ese rol ha sostenido reuniones para organizar el espectáculo, pues por primera vez su equipo será local en un estadio como el Nacional y recibirá una gran cantidad de público (30 mil espectadores es el aforo autorizado). “Es un partido muy bonito, muy desafiante. He tenido reuniones con Azul Azul, me han acogido y han sido muy respetuosos. Es una gestión tremendamente gigante organizar un partido de este tipo, hemos tenido reunión con el jefe de seguridad de la U y nos ha explicado cada paso. De verdad que armar este tipo de partidos es mover un gran monstruo gigante; ver el tema de la Delegación, los guardias, las empresas de seguridad...”, reconoce.

Sobre el progreso del club, destaca lo complejo del camino. “Nos ha costado mucho. Esto es sin fines de lucro. Si no hubiese sido por la subvención municipal. Tenemos una alianza con la Corporación Municipal, ellos nos apoyan con los profesores y la logística. Ha sido un trabajo inmenso, pero muy satisfactorio porque a la vez el 80% de los jugadores son de Puente Alto”, destaca.

En cuanto al significado del cruce ante los azules, Mariana Sandoval admite que es especial: “No puedo desconocer que toda mi familia es azul, que la gran historia del pueblo azul es parte de uno de mis hijos también, y, para nosotros como puentealtinos, es algo histórico poder llegar a participar en Copa Chile y que estos jóvenes tengan la posibilidad de jugar en el Estadio Nacional”.

También revela cómo fue la reacción de su hijo Charles Aránguiz al enterarse de la U sería el rival. “Nosotros somos muy respetuosos de nuestro trabajo, mi hijo jamás influye en lo que uno hace, ni yo tampoco en lo que hace él. Nosotros nos juntamos y siempre estamos en un tema familiar. Tengo un grupo con mis hijos, donde todos los días nos saludamos y nos bendecimos unos con otros, pero él no influye en acá”.

Y confiesa que no pierde la esperanza de verlo pronto con la camiseta de los azules: “Ojalá que no me muera y lo pueda ver”.

Los rivales de Colo Colo y la UC

Tanto Colo Colo como Universidad Católica fueron emparejados con equipos del fútbol amateur. En el caso de los albos, el rival es Colegio Quillón, mientras que los cruzados enfrentarán a Glorias Navales. Ambos encuentros fueron reprogramados para este jueves, debido a las intensas lluvias que afectaron a la zona centro sur del país.

El equipo de la Región de Ñuble es dirigido por el experimentado Yuri Fernández. “Acá en Quillón, eso sí, las instalaciones son envidiables para cualquiera. No hay contratos, pero hay chicos que piden ayuda: pensión, alimentación, algún premio. Todos se juegan la posibilidad para una mejor opción. Me gustó el proyecto. Volví a sentir la misma adrenalina que cuando estaba en el profesionalismo. Acá siento lo mismo que en la U de Conce y Wanderers”, dijo recientemente a El Deportivo.

La situación del rival de la UC es distinta. El cuadro que representa a la Población Glorias Navales de Viña del Mar se quedó sin técnico a pocas semanas del histórico duelo. El mismo Carlos Medina cuenta su salida. “Ya no estoy en Glorias Navales, tuve un problema con el tema económico con los dirigentes. Dejé encaminado el equipo, andando súper bien y, bueno, el fútbol amateur es así”, revela con resignación.

Asumió en su reemplazo Claudio Arévalo, quien se mostró agradecido de las autoridades de Viña. “Rico que la municipalidad nos apoye con el estadio y moralmente nos deja bien alto”, dijo. “Se nos viene el partido con Católica, que es un partido histórico para nosotros. Seguimos luchando y la idea es seguir creciendo como club”, resaltó la presidenta del club, Gabriel Gallardo.

Otros elencos, como Vicente Pérez Rosales, que remeció el mercado sacando del retiro a Diego Rivarola, de 47 años. Este sábado, sin embargo, el cuadro del exídolo azul cayó por 3-0 frente a la Universidad de Concepción y se despidió del certamen. El elenco de Puerto Montt sumó a los experimentados Yerson Opazo y Mauricio Arias para el cruce ante Universidad de Concepción en Chinquihue. “Me gustó el proyecto social”, expresó Gokú.