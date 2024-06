El debut de la Francia de Mbappé y el turno de Bélgica sin Courtois: la acción en la Eurocopa continúa este lunes

La acción en la Eurocopa seguirá este lunes. A las 15 horas es el turno de Francia, que debuta ante Austria, en Dusseldorf. La escuadra de Didier Deschamps espera romper con la suerte de “maldición” que ha tenido el estratega en el certamen continental. Pese a sus grandes actuaciones en los mundiales, en el Viejo Continente no logra refrendar aquello. En 2016 perdió la final ante Portugal, jugando de local, y en 2021 cayeron ante Suiza en octavos de final. Se trata de uno de los elencos más esperados. Sobre todo luego de que Kylian Mbappé asegurara que el tradicional torneo europeo es más complejo que la Copa del Mundo.

Durante las últimas horas, eso sí, en el país galo se han concentrado en sus próximas elecciones legislativas. Mbappé manifestó una postura. Algo que el estratega no quiso hacer en rueda de prensa. “No voy a comentar lo que discuten o comentan los jugadores entre ellos. Es una libertad poder hablar. El fútbol tiene la capacidad de unir a todo el mundo y tengo confianza en este grupo, en todos los jugadores, para ganar a Austria... Tenemos un partido... ¿Se los recuerdo?”, señaló el DT.

Dechamps y Mbappé, en un partido de Francia. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Al respecto del duelo, el entrenador expuso que: “El primer partido es muy importante, no decisivo pero sí muy importante. Empezar con una victoria no hay nada mejor porque nos coloca en una buena posición y ese será nuestro objetivo mañana (lunes), aunque Austria piense lo mismo. Hay que afrontar bien el primer partido pero hay un contraejemplo, con la última competición. La que ganó el título, Argentina, perdió el primer partido, pero es mejor ganarlo”.

La presión de los belgas

Claro que la acción empieza más temprano. A las 9.00 (hora de Chile), Rumania y Ucrania se miden en Múnich, por el Grupo E. Una zona de la Euro que aun no tiene partidos. Al mediodía, la “eterna promesa”, como lo ha sido Bélgica, enfrenta a Eslovaquia. Los dirigidos Domenico Tedesco viven un proceso de renovación que esperan consolidar en el torneo. Aunque también juegan con algunos viejos conocidos del concierto planetario, como Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku o Axel Witsel.

Courtois no será parte de la selección de Bélgica. Foto: REUTERS/Yves Herman

En esta ocasión, los belgas no tendrán en la portería a Thibaut Courtois, uno de sus emblemas. El guardameta del Real Madrid no fue convocado luego de renunciar a disputar la competencia para priorizar su recuperación y por diferencias con el entrenador. “No sentí el aprecio de la federación ni del entrenador e hizo que algo explotara dentro de mí”, disparó el golero, luego de su lesión que lo hizo perderse casi toda la temporada. Recién en el cierre de la campaña pudo volver a jugar en el cuadro español. En la final de la Champions League fue titular y una de las grandes figuras.

En la antesala del debut, Tedesco ha intentado espantar la presión. “No siento ningún peso extra porque tengo que sustituir a Courtois. Nunca he dudado de mí mismo. No tengo ningún problema en que se hable de Thibaut. Todos aquí quieren rendir lo mejor que puedan. He construido mi propia carrera. No me queda nada que demostrar. Es bonito que el entrenador haya dicho antes del torneo quién será el titular, pero no voy a hacer nada especial. El capítulo de Courtois ya está cerrado”, dijo