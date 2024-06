Euro 2024: Italia inicia la defensa de la corona con un triunfo sobre Albania

La defensa de la corona continental comenzó con el pie derecho para Italia. En Dortmund, la Azzurra cumplió en su debut por el grupo B de la Euro 2024, derrotando por 2-1 a Albania, el combinado más débil de una zona que completan España y Croacia.

La Eurocopa significa una instancia que le viene bien a la selección italiana, que está en un proceso de reconstrucción después de sucesivos fracasos, particularmente la no clasificación a las dos últimas Copas del Mundo, una situación que no está permitida para un combinado poderoso e históricamente exitoso como el transalpino. El encargado de guiar la nueva etapa es Luciano Spalletti, campeón del Calcio con el Napoli, reemplazante de Roberto Mancini.

El partido no pudo comenzar de una manera más sorprendente. Albania, dirigida por el brasileño Sylvinho y con el argentino Pablo Zabaleta siendo su asistente, el primer rival de Chile en la era Gareca, abrió el marcador a los 22 segundos del juego. Italia entró dormida y el rival lo supo leer. Federico Dimarco regala un lateral y la jugada acaba con el tanto de Nedim Bajrami, con un potente remate al primer palo del golero Donnarumma. Fue el gol más rápido de la historia del torneo. Los albaneses, que eran locales en la casa del Borussia Dortmund, estaban extasiados.

El gol en contra no le afectó a la Azzurra. Una de las virtudes que mostró el cuadro italiano es que se recuperó del golpe inicial, y lo hizo con buen fútbol. El mentado catenaccio es cosa del pasado. Italia tiene jugadores de muy buen pie, de mitad de campo hacia adelante. El empate llegó rápido, porque en los 11′ apareció Alessandro Bastoni para anotar con un cabezazo tras centro de Lorenzo Pellegrini. Todo volvió a la “lógica” en los 16′, cuando Nicoló Barella (otro del Inter) puso el 2-1 con un remate de primera, desde la media luna, dejando parado al arquero Strakosha.

La Italia de Spalletti tomó el control del partido con propiedad, con manejo de la pelota y sin espacios para alguna sorpresa albanesa, que nunca llegó en el resto del primer tiempo. Los 45 minutos iniciales acabaron con el 72% de posesión para los transalpinos y un total de 13 remates. Si se afinaba la puntería, podría haber llegado otro gol para aumentar una diferencia ya instalada desde el juego.

En el complemento, el panorama no fue similar. Si bien la ventaja de los italianos no corría demasiado peligro, porque Albania era inofensivo de mitad hacia arriba, lo concreto es que se fueron apagando con el correr de los minutos. No se mantuvo la fineza ni la intensidad. Los arrestos individuales de Federico Chiesa, por la derecha, no alcanzaban. Incluso, en el epílogo, un achique de Donnarumma salvó el triunfo ante una arremetida de Rey Manaj.

En definitiva, al campeón vigente de Europa le bastó con un buen primer tiempo para imponerse a su rival. El próximo desafío de la selección italiana implica un escollo bastante más empinado. El jueves 20 enfrentará a España, en uno de los duelos más llamativos de la fase grupal. Los hispanos derrotaron con justicia a Croacia por 3-0, en Berlín.