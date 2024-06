Alemania evoca sus mejores tiempos: abre la Eurocopa arrasando con Escocia

Comenzó la Euro 2024, una competencia llena de estrellas y de potencias del fútbol, que aspiran a convertirse en la mejor del continente. El comienzo no pudo ser más alentador para el organizador del evento, que necesita volver a sus tiempos de gloria. Alemania no tuvo contemplación con Escocia. En Múnich, los locales arrasaron con su rival ganando por un rotundo 5-1, en una actuación convincente y que ilusiona de cara al futuro.

Siendo el país sede, el elenco germano tiene una doble responsabilidad, no solo por no desentonar en casa, sino que también para enderezar el rumbo que ha tenido en el pasado reciente. Sendos fracasos han acompañado a Die Mannschaft en los últimos grandes eventos: eliminado en la fase grupal de los últimos dos Mundiales y afuera en octavos de final de la pasada Eurocopa. Esto no se condice con la rica historia de los teutones.

Por lo mismo, se reemplazó a Hansi Flick (nuevo técnico del Barcelona) por Julian Nagelsmann, para darle una vuelta de tuerca al seleccionado. El de este viernes fue recién su primer partido oficial en el banco alemán, luego de muchos amistosos. Este primer paso fue aprobado con creces.

Ni el más optimista de los forofos alemanes hubiera previsto un estreno de esta manera. Un partido redondo, de principio a fin, siendo eficaz, con muy buen juego y nada de sufrimiento en defensa. Desde el inicio del partido quedó clara la propuesta del duelo. Mientras Alemania se adueñó de la pelota y se puso a juntar pases para generar espacios, Escocia se cerró con una vistosa línea de cinco, pensando básicamente en el arco propio que en el contrario. La resistencia de los británicos duró 10 minutos.

Para su diseño táctico, Nagelsmann juntó a Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala y Florian Wirtz. En efecto, ellos fueron fundamentales para la superioridad ejercida por Alemania. En los 10′, llegó el 1-0 de Wirtz, con un tiro de primera desde la media luna. Todo nació de un impecable cambio de frente realizado por Kroos, quien se retira tras el torneo. Después, en los 19′, llegó el 2-0 gracias a Musiala, con un potente remate. Fue clave la pelota filtrada que le puso Gündogan a Kai Havertz, que finalmente acabó en el gol.

El primer tiempo de los alemanes fue pletórico, de alto vuelo. Dejó en su mínima expresión a un rival que no sabía dónde estaba. La diferencia con Escocia era abismal. Hacia el final del periodo, se sanciona penal tras un planchazo criminal contra Gündogan, que implicó la expulsión del defensa Ryan Porteous. Ejecuta Havertz, devenido en el nominal centrodelantero (aunque no es un 9 natural), para el 3-0. Con 335 pases y el 69% de posesión, el elenco local mostraba un dominio más allá de cualquier número, sino que directamente desde lo exhibido en la cancha.

Con 45′ por delante y un hombre más, el duelo estaba sentenciado. Era más previsible una goleada que algún tipo de reacción de los escoceses, que no inquietaban a Manuel Neuer. Nagelsmann empezó a hacer cambios, siendo uno de ellos el ariete Niklas Füllkrug. El “tanque” del Borussia Dortmund, un 9 mucho más referencial que Havertz, amplió la cuenta en los 68′, con un potente disparo. El meta Angus Gunn sufrió todo el encuentro. El propio Füllkrug convirtió uno más, pero fue anulado por fuera de juego.

Con sorpresa, llegó el descuento en los 87′, gracias a un autogol de Rüdiger, tras una pelota detenida. En el epílogo, sucedió el primer tiro al arco de Escocia, que terminó en anotación por el azar. Faltaba más. En el tiempo añadido, Emre Can, quien se metió en la lista en el final, reemplazando al lesionado Pavlovic, hizo el quinto con un remate ajustado. La guinda de la torta.

Alemania presenta sus credenciales para una Eurocopa que cuenta con varios candidatos. Este sábado será el otro encuentro del grupo A, entre Hungría y Suiza (9.00 horas de Chile). El seleccionado helvético contará con Ricardo Rodríguez, futbolista de madre chilena.