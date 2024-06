Recordando a Löw: la acción de Koeman que se hace viral en la Eurocopa

La selección de Países Bajos cumplió en su estreno en la Eurocopa ante Polonia. Fue un trabajado 2-1 para los dirigidos por Ronald Koeman, que celebran en su debut. “Teníamos que haber ido ganando ir ganando 3-1 o 4-1. Tenemos que ser más eficaces. Es muy bueno que estemos creando tantas ocasiones. En nuestros dos últimos partidos de entrenamiento hicimos lo mismo. Sólo entonces creamos ocho”, analizó el estratega tras el partido.

En esa línea, el neerlandés festejó la capacidad goleador de Wout Weghorst, el llamado ‘bobo’ por Lionel Messi. “Es fantástico que Wout logre la victoria, es muy importante para el grupo. También podría haber optado por jugar con Memphis Depay por detrás de Wout como creador, pero no me atreví a hacerlo con el 1-1 en el marcador”, declaró el DT.

Sin embargo, no fue la estrategia de Koeman lo que dio que hablar. Cuando estaba sentado en el banco de suplentes, el ex Barcelona fue captado por la transmisión televisiva mientras se sacaba un moco al estilo de Joachim Löw. El estratega, además, lo ingirió, como se puede ver en los registros.

Luego del partido, Weghorst también se refirió a la victoria de Países Bajos. “Estoy muy feliz. Es indescriptible. Es muy especial. La sensación fue buena, muy buena, para todos nosotros y comenzar así es muy importante. Hay que conservar esta sensación y seguir así, es un escenario de ensueño”, señaló.

“Esta mañana sabía que podía hacerlo. Puedo mostrar los mensajes. Le dije a mi novia esta mañana que si había un empate, lo iba a lograr veinte minutos antes del final. Bueno, pasó un poco más tarde. Cuando eres niño esperas que lleguen instantes hermosos como este”, agregó.