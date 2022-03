Koeman apunta al presidente del Barcelona: “Me dijo que Xavi no sería su entrenador por su falta de experiencia”

El ex entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, no deja atrás su etapa en los blaugranas y en conversación con el periódico neerlandés Algemeen Dagblad apuntó sus dardos al actual presidente de la institución, Joan Laporta. “Me dijo miles de veces que Xavi no sería su entrenador porque consideraba que le faltaba experiencia”, aseguró.

El otrora futbolista culé considera que su periodo como director técnico del club fue convulso desde el inicio: “Bartomeu me ofreció un contrato de un año porque luego se elegiría a un nuevo presidente. Me negué, no me iba a ir de la selección de Países Bajos por un compromiso tan incierto y tan corto, así que me ofrecieron dos años, pero Laporta quiso deshacerse de mí de todos modos”.

Sin embargo, agrega que de no se arrepiente de haber aceptado el desafío. “En ningún momento pensé que no debería haber ido, realmente quería hacerlo (...) No tiene sentido mirar atrás con resentimiento o quemar todos los barcos”.

En su tiempo como jugador de fútbol, Koeman pasó seis temporadas en el FC Barcelona. Disputó 264 partidos y ganó diez títulos, entre ellos, la Copa de Campeones en la temporada 1991-92, primera de las cinco que poseen, en la cual fue el héroe al anotar el único gol de la final ante Sampdoria.

Por todo aquello, afirma haber quedado dolido porque su despido fue por teléfono. “Si realmente pensaban que era una leyenda, debieron tratarme de otra forma”, aseveró.

Ronald Koeman festeja el gol que le dio su primera UEFA Champions League a los blaugrana. (Imagen: FC Barcelona)

Pese a que no descarta trabajar en el Camp Nou nuevamente, no lo hará mientras esté la actual directiva: “No era el técnico de Laporta, tuve ese sentimiento desde la primera vez que hablé con él, después de que ganase las elecciones. No hicimos click”.

Xavi, Messi y las contradicciones

Tras la salida del ex central, Xavi Hernández se hizo cargo del equipo. El campeón del mundo con España suma un 60 por ciento de rendimiento hasta la fecha, números que se han ido enrielando durante las últimas semanas, tras una serie de buenos resultados. “No me dieron el mismo tiempo que al nuevo entrenador. Yo estaba lidiando con muchas lesiones, pero ahora Pedri vuelve a estar en forma, Dembélé igual”, apuntó Koeman.

“Cada DT necesita tiempo y paciencia de parte de la dirección. Xavi lo entendió y recibió refuerzos. Ferran Torres, Adama Traoré y Aubameyang, eso a mí me habría gustado”, sumó a sus palabras. Además, estos fichajes prenden sus antenas, ya que cuando estaba al mando siempre se le habló de problemas económicos.

“Ante la insistencia de la dirigencia accedí a la salida de algunos jugadores, para poner las finanzas en orden. Pero cuando ves que fichan a Torres por 55 millones (de dólares), poco después de dejar ir a Messi te preguntas si no habrá algo más”, agregó.

Luego de su bullada salida del elenco catalán, Koeman ha estado alejado del fútbol. No obstante, está dispuesto a escuchar ofertas para volver a los banquillos. “Veremos qué posibilidades hay este verano”, dice.