La millonaria donación de Joaquín Niemann y sus otros planes benéficos

El golf es uno de los deportes que, en el mundo, más dinero entrega a sus jugadores como premio, de los que más recauda en entradas y patrocinadores y destaca cobrando por derechos de televisión, pero es también una de las disciplinas que más entrega en donaciones.

En 2019, el PGA Tour informó que en toda su historia había generado 3 mil millones de dólares para la beneficencia, en apenas los últimos cuatro años esa cifra es de mil millones.

Pero esas acciones no solo las hace el circuito, sino también los jugadores y las empresas relacionadas. Muchos golfistas mantienen fundaciones, mientras que los auspiciadores crean programas especiales para ir en ayuda de instituciones de caridad o de desarrollo.

Es el caso de RSM Birdies Fore Love, el programa que entrega dinero a los jugadores que consiguen más hoyos con uno bajo el par en algunos eventos específicos del año, pero no para su bolsillo, sino para definir a quién lo donarán.

Gana 50 mil dólares aquel golfista que sume más birdies en uno de los campeonatos de la “Fall Season”, los torneos del inicio de la temporada entre el cierre de la anterior y las vacaciones de fin de año y que generalmente no los disputan los jugadores top en ganancias. Además, se suman todos los birdies de esta minitemporada y el líder gana 300 mil dólares más; el segundo, 150 mil; y el tercero, 50 mil extra.

Uno de esos eventos fue el Greenbrier, el campeonato en septiembre del año pasado donde Niemann no solo consiguió el primer puesto, sino que también lideró la tabla de birdies. Por lo tanto, ese fin de semana el talagantino recaudó 50 mil dólares.

El golfista es quien decide a qué institución sin fines de lucro entrega el dinero y Joaco no lo dudó y recordó a una organización que fue fundamental para su propio desarrollo: todo el dinero fue a Golf Action. La información oficial la entregó el propio circuito en sus redes sociales.

De acuerdo a lo que señala el PGA Tour, Niemann, “utilizando las ganancias del programa RSM Birdies Fore Love, está desarrollando un programa destinado a crear oportunidades de juego para los jóvenes en su país de origen”.

Lo hace en la asociación es desde 1996 la organizadora de un circuito nacional de campeonatos para niños desde los cinco años en categorías hasta los 18. Joaco jugó en estas ligas desde la edad mínima para ingresar y según comentó alguna vez, no recuerda cuántos trofeos consiguió.

“Estoy muy feliz de poder ayudarlos de vuelta y apoyarlos”, dijo el golfista al sitio de la empresa que organiza las donaciones, RSM. “Golf Action es todo para mí, es donde comencé a practicar y a jugar golf competitivo. Es un lugar especial, una organización única donde crecí e hice a todos mis amigos hasta hoy", agregó el número uno de Chile.

De acuerdo a Paz Echeverría, directora ejecutiva de la organización, “nos comunicamos con Joaco, con su papá, con Carlos (Rodríguez, el representante), con Edo (Miquel, el entrenador) para ver en qué íbamos a gastar la plata, cuál iba a ser la mejor opción. Propusimos que el 60 por ciento lo vamos a destinar a viajes al extranjero, el 20 por ciento a un torneo nuevo y el otro 20 por ciento para becas en la academia y ellos aceptaron”.

Aunque el trámite de la donación no demoró mucho y hace meses que la asociación recibió el dinero, solo alcanzó a realizarse un viaje a torneos, a Argentina, antes de la suspensión de toda actividad por la pandemia, así que la mayor parte de esos dólares siguen a disposición.

Echeverría valora la donación: “Para nosotros es súper importante para seguir potenciando nuestro fin, que es darles la oportunidad a los niños de competir con los mejores y todos los recursos van a eso. Al final es una cadena, porque al salir al extranjero, hay más opciones de conseguir una beca en Estados Unidos, de llegar mejor preparado al mundo profesional, si esa es su decisión, estamos muy felices y agradecidos de su apoyo, no solo económico, porque él siempre está dispuesto cuando está acá de ir a las premiaciones, por ejemplo. Y es importante, porque él es un referente para todos los niños”.

La foto de Joaquín Niemann en su ficha de Golf Action.

Carlos Rodríguez, su manager, comenta que “es cierto, Joaquín ha donado ese dinero a Golf Action y estamos felices. Creo que al final hay que devolver a los lugares que te han ayudado a llegar donde ha llegado y por su parte de su familia, es un acto bastante bueno. Todo lo que sea ayudar al golf chileno estoy seguro de que lo seguirá haciendo”.

Efectivamente, como dice el representante español, el millonario aporte de Joaco a Golf Action no es la única acción que está haciendo el deportista. Tal como es costumbre en el deporte (y la sociedad) estadounidense, quienes tienen importantes ganancias tienen a la vez una fundación propia. Muchos golfistas pusieron en esas cuentas los premios del RSM Birdies Fore Love, pero Niemann no tenía una. La idea de fundarla ronda hace tiempo en el entorno del especialista, y aunque está en proceso, no ha visto la luz.

Otra idea, bien enlazada con lo que hace Golf Action, es la creación de un torneo en Estados Unidos cuyo nombre potencial es Joaquin Niemann Invitational y formaría parte de la AJGA, la asociación juvenil de golf de ese país. Ya otros miembros del PGA Tour tienen iniciativas como esa, Justin Thomas, Jordan Spieth y el mismo Sergio García, también representado por Rodríguez, y cuyo Sergio García Foundation Junior Golf Championship el chileno ganó en 2017.

Este tipo de campeonatos es una ventana para los jugadores jóvenes y por eso la idea es que también haya chilenos en ese certamen. Ahí se une otra vez su esfuerzo con el de Golf Action, pues el plan es hacer una clasificatoria en Chile para el torneo, cuyos ganadores viajarían con el sabido presupuesto que permite la donación del nacional.

Joaco se convirtió de esta manera en el mayor auspiciador de Golf Action, que contaba con un presupuesto de cerca de 50 millones de pesos para todo el año. “Habíamos armado un proyecto para 2019-2020, pero ahora va a alcanzar para 2020-2021. Decidimos hacer rendir ese dinero para dos años, pero la idea, ojalá, es que si hacemos las cosas bien es que se siga financiando las cosas más importantes, por ejemplo ese Joaquin Niemann Invitational, que se proyecte en el tiempo”, dice Paz Echeverría.

Gracias a Joaquín Niemann, la institución dará un paso adelante, aunque seguirá con su misión, la que el golfista ve de esta manera: "Golf Action tiene una gran atmósfera, se ven muy buenos jugadores y muchos niños que están realmente motivados de llegar al PGA Tour. Golf Action es enorme en Chile, es genial para los niños que crecen jugando golf competitivo, bajo presión, como es aquí en el PGA Tour, y eso ayuda”.