La millonaria ganancia que obtuvo Arturo Vidal tras el remate de parte de sus caballos

Este martes se realizó con éxito el remate de algunos de los caballos del haras “Il Campione” de Arturo Vidal, lo que le significó un millonario ingreso.

Las crías, que no poseían nombre, son hijos de Classic Empire, Dubai Sky, Il Rey Ivan, International Star, Lookin At Lucky, Megliore Di Tutti, Mendelssohn, Seeking the Dia y Spun to Run. Algunos de estos caballos fueron campeones en distintas ocasiones.

“Me voy feliz. Esta es la tercera vez que mi haras sale a remate, pero lo más lindo es que pude estar acá. Las otras veces me tocó estar afuera, así que no había tenido la oportunidad de vivir esto. ¿Nervios? Anoche no pude dormir, pero siempre soñé con esto y se hizo realidad” contó el futbolista de Colo Colo a LUN.

“Es difícil (desprenderse de los caballos), pero cuando uno crea un haras tiene que pensar que va a ser difícil en algún momento, porque se hace la venta y la gente los tiene que elegir”, agregó.

También señaló que “algunos me los quedé a medias con los nuevos dueños. Les tengo mucho cariños a mis potrillos”.

A su vez, su primo, Yito Vidal, sostuvo que “s algo súper lindo porque por fin tenemos a Arturo en un remate. Él se encariña, pero así es el negocio de la hípica: hay que desprenderse de los caballos o si no terminas con un arsenal. Arturo está muy pendiente, aunque ahora estuvo más nervioso que nunca”.

En total, 17 potrillos del haras “Il Campione” de Arturo Vidal fueron vendidos, aunque los tres primeros ejemplares fueron los más caros: dos hembras mulatas nacidas septiembre de 2022 que se fueron en 47 y 27 millones de pesos, y una hembra colorada de octubre del 2022 que fue vendida en 31 millones. En total, 11 hembras y 6 machos salieron al remate. El King recaudó un total de $226.800.000.

Cambio de economía

Cabe destacar que el año pasado El Deportivo informó sobre los ajustes económicos que está realizando Arturo Vidal. A las cuantiosas pérdidas que sufrieron sus inversiones se sumó una devaluación natural de sus ganancias como futbolista.

En 2023, en una transmisión de Twitch, conversó justamente de los motivos por los que se iba a desprender de parte de sus animales: “El haras es algo que siempre soñé con tener. Lleva cinco o seis años, me ha costado mucho criar mis caballos. En un momento en que me llega a la cabeza, estoy en lo último de mi carrera como futbolista. En estos cinco o seis años he ido máximo siete veces. Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mi sueño”, comenzó diciendo.

“Me aburrí de la hípica porque vi cosas que no me gustaron. Lo veía como un hobby, pero ya no le estoy dando la importancia que me gustaría. Llegan ofertas, pero no lo voy a vender todavía. Seguro lo venderé, pero seguiré en lo mío, que es el fútbol. Estudiar para ser entrenador es algo que quiero, ayudar a las cadetes de la Selección. Por eso he cambiado mi forma de pensar. Me siguen gustando (los caballos), pero de qué me sirve tener una crianza si nos los veo”, agregó.