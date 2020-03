La NBA se pone en alerta por el coronavirus

Los casos confirmados de Covid-19 en Estados Unidos pusieron en alerta al deporte. La NBA mandó un comunicado a todas sus franquicias para que elaboren planes de acción para evitar posibles contagios. Entre las medidas sugeridas está la posibilidad de jugar sin público, algo que no fue bien recibido por todos los actores de la mejor liga de básquetbol del mundo.

El comunicado decía que los equipos valoren la alternativa de jugar en recintos cerrados y limitar la delegación en cancha a lo más esencial, excluyendo fanáticos y medios. Además, se adjuntaba el reglamento para cancelación y postergación de partidos.

LeBron James fue uno que se manifestó en contra de esa sugerencia. Luego de anotar 37 puntos en la victoria de su equipo sobre Milwaukee, en la que los líderes del Oeste derrotaron 113-103 a los punteros del Este y King James superó la barrera de los 34 mil puntos, comentó: “Se necesitan fans. Es para ellos que juego. Para mis compañeros de equipo, para los aficionados. Si entro a un recinto y no hay aficionados, no voy a jugar. Que hagan lo que quieran”. Y cerró: “Esto no es Europa”.

Debido a los dos primeros casos confirmados en San Francisco, el partido de Golden State ante Philadelphia de este sábado a las 22.30 horas estaba en duda. Sin embargo, fueron los mismos Warriors quienes publicaron un comunicado diciendo que el partido se jugará y que en incrementaron las medidas de salubridad en el Chase Center.

Resultados viernes 6/03

Wizards 118-112 a Hawks; Thunder 103-126 a Knicks; Nets 139-120 a Spurs; Pacers 102-108 a Bulls; Pelicans 110-104 a Heat; Jazz 94-99 a Celtics; Magic 118-132 a Timberwolves; Mavericks 121-96 a Grizzlies; Suns 127-117 a Trail Blazers; y Lakers 113-103 a Bucks.

Sábado 7/03

19.00 - Hornets vs Rockets

21.00 - Pistons vs Jazz

21.30 - Cavaliers vs Nuggets

22.00 - Grizzlies vs Hawks

22.30 - Warriors - 76ers

00.00 - Trail Blazers vs Kings*

*del domingo.