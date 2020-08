La NBA vuelve a la burbuja

La NBA tendrá un campeón en 2020. Al menos ese es el acuerdo al que llegaron ayer jugadores y dueños de franquicia de la liga de básquetbol más importante del mundo. Una decisión que no deja contento a la principal estrella de este deporte, LeBron James, quien tenía la idea de cancelar definitivamente los playoffs, como una forma de protestar contra la injusticia racial en Estados Unidos.

Como sea, las jornadas de miércoles y jueves en la NBA serán recordadas por mucho tiempo. No por clavadas o jugadas espectaculares, sino por las manifestaciones fuera de la cancha, lideradas por el boicot a seis partidos agendados para estos días. Milwaukee-Orlando, Houston-Oklahoma City y LA Lakers-Portland (el miércoles); Utah-Denver, Toronto-Boston, Dallas-LA Clippers (ayer).

El ataque a Jacob Blake, quien se encuentra en estado crítico tras ser acribillado por un policía en Wisconsin con siete disparos por la espalda, provocó la reacción de los jugadores de la NBA y de muchos deportistas en otras disciplinas: “Los cambios no se consiguen solo hablando, para ello hay que actuar y hay que hacerlo ya”, lanzó LeBron James en sus redes sociales. Y si bien su deseo de que no se reanude la competencia no se concretó, sí quedó en la historia la protesta de las estrellas del básquetbol. El deporte como motor de cambio social.

Según versiones de medios estadounidenses, Michael Jordan, propietario de los Charlotte Hornets, el único dueño mayoritario de raza negra en la liga, fue clave para que hubiera un entendimiento entre jugadores y dueños. Habló directamente con Chris Paul, presidente del Sindicato de Jugadores de la NBA y amigo íntimo de LeBron, para defender el interés de la competencia de no dejar la temporada inconclusa. Justo cuando el movimiento liderado por James hizo recordar la neutralidad que mostró como jugador, en el extremo opuesto a James hoy o al legendario Muhammad Ali, quien para muchos es el deportista más grande de la historia.

Como sea, la protesta en la NBA generó una reacción inmediata en otros deportes. Se aplazó el día en el Masters Series de Cincinnati. La NFL suspendió los entrenamientos. También se cancelaron encuentros en la MLB, la MLS y la NHL. Y claro, también generó una respuesta del presidente Donald Trump, crítica: “No sé mucho sobre la protesta de la NBA. Sé que sus índices de audiencia han sido muy malos porque creo que la gente está un poco cansada de la NBA (...) Se han convertido en una organización política, y eso no es bueno”.