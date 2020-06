La nueva normalidad de la Premier League 100 días después

Y llegó el día. La mejor liga del mundo sube la persiana luego de un receso obligado y necesario por el crecimiento de la pandemia del coronavirus. Se trata de la Premier League, la competencia local más poderosa del fútbol mundial, que retomará su actividad este miércoles luego de exactos 100 días. Parece lejano el 9 de marzo, cuando Leicester y Aston Villa protagonizaron el último juego antes de la suspensión. La liga tendrá una nueva cara, adecuándose a la realidad mundial y a las recomendaciones sanitarias. Ese torneo de estadios repletos y de algarabía desatada en las tribunas tendrá que guardarse por un largo rato.

Existe un estricto protocolo de seguridad e higiene, en el tono de otras competencias de élite como la Bundesliga, partiendo por la disputa de los partidos a puertas cerradas. El acceso al estadio estará limitado solo a personas específicas. Cerca de 300 podrán estar por encuentro. El estadio se dividirá en tres zonas, determinadas por colores (como un semáforo, en la imagen anexa): rojo, amarillo y verde. La cancha y el túnel son parte de la zona roja, la cual solo estará abierta para personal que se haya sometido a un test en los últimos cinco días y tendrá una capacidad máxima de 110 personas.

Los estadios están delimitados por tres zonas, una con cada color.

Antes del inicio de un encuentro, todos los jugadores y el personal deben completar una verificación para Covid-19 e informar cualquier síntoma. Los equipos deben viajar hacia sus respectivos partidos en entornos estériles y tener distancia social mientras usen transporte. A la llegada, los jugadores recibirán una ruta estéril desde el vehículo hasta el camarín. Para mantener la distancia social, se pregona el uso escalonado de los vestuarios, mientras que se puedan usar salas adicionales. Los jugadores y oficiales escalonarán sus viajes hacia y desde la cancha y no debería haber reuniones ni apretones de manos en el túnel.

Además, el personal que no juega y entrena debe usar cubiertas faciales (mascarillas) y los clubes deben aplicar medidas estrictas de limpieza y desinfección en los camarines, los balones, los postes de los arcos, las bancas y los banderines del córner.

Desinfección de los banderines en el estadio del Arsenal.

Respecto a medidas que los equipos deben adoptar después de los partidos, se insta a los futbolistas a no tener interacción con sus rivales y el uso de las duchas con distancia física. También plantea la Premier que el acondicionamiento físico de los equipos sea escalonado y que no dure más de 25 minutos. La prensa también tiene exigencias que cumplir, sobre todo quienes tienen los derechos de transmisión. Las entrevistas post partido deben ser con distancia social, usando micrófonos de pluma, que deben ser limpiados entre entrevistas, no están autorizadas las entrevistas en grupo y las ruedas de prensa de los técnicos serán telemáticas. Los equipos pueden tener nueve suplentes y los DT pueden hacer cinco cambios, en tres tandas.

La liga retorna con dos partidos. Primero, Aston Villa recibe al Sheffield United (13 horas de Chile), y luego, el plato principal: Manchester City – Arsenal (15.15). Pep Guardiola enfrenta a su ex escudero, Mikel Arteta. El DT de los Gunners fue uno de los primeros actores del fútbol del país en contagiarse con coronavirus. Arteta dejó de ser el ayudante técnico de Pep para tener una aventura en solitario, en Londres. Guardiola eligió a su compatriota Juanma Lillo para relevarlo.

“Los jugadores han vuelto muy bien. No tenemos ningún tipo de queja. Pero como otros clubes, no sabemos qué forma tenemos. Mañana veremos el nivel que tiene el equipo y a partir de ahí veremos qué podemos mejorar”, declaró Guardiola en la previa.

Con el retorno, los focos estarán puestos en el Liverpool. El puntero de la liga vuelve nada menos que en el derby de Merseyside contra Everton, el próximo domingo, en Goodison Park. Con una diferencia de 25 puntos sobre su escolta, el City, el elenco de Jürgen Klopp está a nada de cumplir con el gran objetivo de la institución: ser el campeón de Inglaterra. Los Reds aspiran a ganar su primera liga en 30 años (la última fue en 1990) o, planteado de otra manera, el club aspira a ganar por primera vez la Premier League (la actual denominación arrancó en 1992-1993).

El retorno también tendrá como novedad que los jugadores de todos los equipos lucirán en sus camisetas el lema antirracista ‘Black Lives Matter’ (Las Vidas Negras Importan) en lugar de sus nombres. Este eslogan estará en los primeros 12 partidos de la Premier que tendrá dos partidos el miércoles y luego seguirá el viernes, con un Tottenham-Manchester United.