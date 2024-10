La nueva y rigurosa medida adoptada por Gago que tiene fuera de la titularidad a Gary Medel en Boca

Las primeras dos semanas de Fernando Gago a cargo de Boca Juniors han significado una serie de cambios dentro del plantel de los xeneizes. El técnico argentino desde su llegada ha aplicado algunas medidas para controlar el peso de los jugadores y así medir el rendimiento físico dentro de la cancha.

En términos generales, se busca que todos los integrantes del plantel pasen por la balanza periódicamente y que ninguno exceda el +/- estipulado para cada uno.

“Para jugar al fútbol de alto rendimiento aprendí que si vos no estás bien del todo físicamente, mentalmente y futbolísticamente es muy difícil rendir. Nosotros tenemos un estricto control desde que iniciamos la pretemporada y junto con los nutricionistas y médicos definimos en qué peso ideal debe estar cada jugador. Yo bajé siete kilos con 37 años. Todos fueron rigurosos con la balanza, yo jugué en Europa muchos años y no he visto ningún jugador con sobrepeso. ¿Ves a alguno con una mala forma física? No. Entonces el fútbol argentino se merece un crecimiento desde los jugadores y el cuerpo técnico”, justificó el ahora DT.

Claro que este aspecto se ha reforzado en los últimos días. Según indica TYC Sports, ahora los entrenamientos en el predio de Boca Juniors han comenzado a iniciar más temprano después de lo que el adiestrador vio el fin de semana en el empate 1-1 contra Deportivo Riestra.

“A pesar de que podría pensarse que la resolución del ex-Real Madrid está vinculada con el bajo rendimiento de algunos futbolistas -en particular- y del plantel -en general-, la realidad marca que la intención es empezar con los controles obligatorios de peso”, explican.

Entre los que deben mejorar en este aspecto está Gary Medel. “Si bien no especificaron puertas adentro que sus exclusiones estuvieran directamente relacionadas con la balanza, tanto Frank Fabra como Gary Medel no formaron parte de las últimas convocatorias porque consideran que están un escalón abajo desde lo físico”, expone el citado medio.

En específico sobre el Pitbull indican que “el chileno nunca pudo asentarse completamente como titular en su regreso al club de la Ribera, procedente de Vasco Da Gama. Hasta ahora solo computó siete partidos y no consiguió goles ni asistencias. Se lesionó el isquiotibial de la pierna izquierda antes del Superclásico del 21 de septiembre y aún no sumó minutos en este nuevo ciclo. Su último partido fue el 31 de agosto contra Rosario Central en La Bombonera. También debe trabajar si quiere volver a formar parte de la consideración”.

La advertencia de Emiliano Vecchio

El estricto control del estado físico de los futbolistas es algo que en su minuto reflejó el exfutbolista de Colo Colo Emiliano Vecchio, quien fue dirigido por Gago en Racing.

Antes de que se confirmara la llegada del exvolante al banco de Boca, el ahora volante de Unión Española avisaba que “Fernando, de todos los técnicos que tuve junto con José Luis Sierra, es el entrenador más preparado. Creo que, conceptualmente, es una persona que a veces entiende tanto de fútbol, que a los jugadores nos es difícil entender, porque él es una cabeza adelantada”, comentaba a inicios de octubre.

“Es un entrenador que, sobre todo en sus equipos, lo que prioriza es la pelota. Tener posesión, pero no una posesión pasiva, sino una posesión con intención de siempre dañar el arco rival. Además, la presión alta. Fernando, si tengo que decir, es un técnico que conceptualmente está súper preparado. Si se llega a dar la llegada de él, creo que con los jugadores de calidad que tiene Boca, va a poder hacer muchísimo mejor trabajo que en Racing”, amplió.

Y en específico sobre el tema del estado físico, avisó que “fuera del campo, obviamente hace cumplir las reglas que, en general, hoy tienen todos los entrenadores. Tratando que los jugadores estén lo mejor posible o en óptimas condiciones para competir. Es uno de los pocos temas que no negocia. Consideran que es un detalle óptimo para poder competir. A mí me pasó que quería jugar, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que, quizás, no estaba en condiciones de hacerlo. Fernando es muy exigente con el peso”.