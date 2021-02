La nula autocrítica de Quinteros: “Jugamos un partido bueno”

“Hicimos un partido bueno”. Ese fue el análisis que hizo Gustavo Quinteros del partido que hunde a Colo Colo en el peor momento de su historia. “Jugamos un partido bueno, hicimos un gol que fue anulado, y luego el rival arriesgó”, añadió el cuestionado técnico argentino.

“No tuvimos la capacidad de mantener la posesión del balón, por eso entró Matías Fernández”, fue la poca autocrítica que realizó el transandino nacionalizado boliviano. De ahí en más, su conferencia de prensa fue un cúmulo de reclamos contra Roberto Tobar, por el arbitraje en Rancagua; y contra la ANFP, por la programación que tendrá a los albos jugando tres partidos en seis días.

“Nos empatan con un penal dudoso porque parece que fue afuera, pero él entiende que fue adentro”, atizó Quinteros. “Hay mucha frustración porque es una jugada dudosa, que no se ve bien. Nos pega duro porque no se mide de la misma manera. Son situaciones adversas que venimos viviendo”, indicó, refiriéndose al supuesto penal no cobrado por Francisco Gilabert ante Cobresal en la fecha pasada.

Quinteros lamentó la seguidilla de partidos que tendrá que enfrentar su diezmado plantel, que no podrá contar con Bolados, Mouche o Valdivia: “Estamos todos cansados, están todos cansados. Se jugó el jueves, el domingo, y ahora el miércoles. No es justo pero tenemos que aceptarlo. Tenemos que jugar dentro de tres días. Imagino que la gente del club hablará para ver si se puede jugar un día después”.

Finalmente, el entrenador se refirió al estado anímico y físico de sus jugadores tras un golpe tan duro como el vivido en Rancagua: “Vamos a tratar de levantarlos, de recuperarlos física y mentalmente, e iremos a ganar el partido como siempre lo intenta Colo Colo. Nos preocupa la recuperación, Jugar tres partidos en seis días no está bien. Tenemos que recuperar a los que tengamos a disposición y darle confianza a lo que no jugaron hoy. Tenemos que hacerlo al 100%”.

Un visiblemente afectado Aníbal Mosa también se refirió al partido. En una escueta conversación con Agricultura, el presidente de Blanco y Negro declaró: “Mal me pareció el partido de hoy. (El partido de definición) es una prueba más que tendremos que enfrentar, no más. Vamos a hacer todos los esfuerzos para ganar ese partido y salir de esta situación. Hoy merecimos ganar y todos vieron lo que pasó al final”.