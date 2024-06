La particular historia de Jannik Sinner, la revelación italiana que domina al mundo del tenis tras la caída de Novak Djokovic

Con apenas 22 años de edad, Jannik Sinner se quedó con el número uno del mundo. Lo hizo sin jugar, más allá de seguir activo en Roland Garros y haber derrotado este martes al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-2, 6-4, 7-6 (7/3) por los cuartos de final del certamen francés. El italiano, que viene destacando con autoridad durante los últimos torneos del ATP, aprovechó el retiro de Novak Djokovic del torneo parisino por lesión para aprovechar de poner fin a su reinado. El serbio defendía el título del Grand Slam y cerca de 1.800 unidades que terminaron provocando su caída.

Frente a tal escenario, Jannik Sinner aparecerá el próximo lunes como el nuevo número uno del ATP. Será el 29º jugador de la historia de la ATP que encabeza la clasificación, en la que Novak Djokovic tiene el récord de permanencia en 428 semanas. Su última etapa había comenzado el 11 de septiembre de 2023. Cabe destacar que desde que el legado Nadal, Federer y Djokovic llegó a su fin, solo tres jugadores pudieron alcanzar este semejante logro: el ruso Daniil Medvedev en 2022, el español Carlos Alcaraz en 2023 y Jannik Sinner en 2024.

La historia de Sinner

Hijo de Hanspeter y Siglinde Sinner, tuvo un inicio en deportes radicalmente distintos al tenis. Durante su infancia, fue una de las figuras más prometedoras del esquí en su país. ¿La razón? Se crio en Val Fiscalina, en el norte de Italia, zona conocida por sus valles repletos de nieve. Aunque lo que más influyó, fue que su padre y madre se desempeñaban en un albergue especializado en dicha actividad (chef y camarera, respectivamente).

Eso llevó a que a los tres años comenzara a dedicarse al deporte de montaña, con un meteórico ascenso. Entre los ocho y los 12 años, Sinner ya era uno de los mejores esquiadores en el país con forma de bota, con un campeonato nacional de slalom gigante y un segundo lugar cuatro periplos más tarde.

Lo cierto es que a pesar de todo ello, siempre tuvo en sus manos una raqueta de tenis, impulsado principalmente por un capricho de su padre. Una vez le preguntaron por qué decidió dedicarse al deporte de la pelota verde a pesar del buen futuro que prometía en el esquí. “Soy un chico muy normal que creció en la montaña y le encantan los deportes de invierno, pero eran demasiado arriesgados para mí, por eso me decanté por el tenis”, explicó.

Camino al profesionalismo

En 2013 conoció a Massimo Sartori, quien fue entrenador de Andrea Seppi (ex 18° de la ATP) y que lo motivó a cambiarse de deporte al presenciar sus primeras armas. “Ese día me hubiera gustado que jugara contra Seppi, que no pudo jugar porque tenía dolor de espalda. Jugué con él. Después de una hora estaba exhausto”, recordó Sartori hace un tiempo.

Luego recaló en Bordighera, específicamente en la academia de Riccardo Piatti, reconocido por haber trabajado con Novak Djokovic, Ivan Ljubicic , Richard Gasquet y Milos Raonic. Lo cierto es que no fue nada fácil, pues el viaje lo realizó en soledad y vivió un tiempo con Luka Cvjetkovic, uno de sus entrenadores. Eso sí, siempre agradeció a sus padres por dejarlo tomar sus propias decisiones.

Al haber comenzado de manera tardía en el tenis, su tiempo como juvenil de la ITF fue bastante reducido. Entre 2016 y 2018 disputó solo 26 torneos y nunca compitió en un Grand Slam Junior. Aunque consiguió ser campeón en dos oportunidades (Doha y El Prat).

Jannik Sinner venció a Daniil Medvedev en la final para quedarse con el Abierto de Australia 2024. (Foto: REUTERS)

La consagración

Con apenas 17 años, debutó en 2018 con una derrota en el Challenger de Como ante el eslovaco Andrej Martin. Su primera victoria llegó recién meses más tarde ante su compatriota Luca Giacomini, cuando apenas estaba en el top 870 del mundo.

Sin embargo, el inicio de su verdadera explosión llegaría al año siguiente. Se quedó con los torneos de Bergamo, Trento, Santa Margherita di Pula, Lexington y Ortisei. Debutó en el circuito ATP en Budapest luego de superar la qualy y compitió por primera vez en Masters 1000 y Grand Slam. Como si eso fuera poco, esa misma temporada se quedó con el ATP Next Generation Finals de 2019 en Milán.

De allí en adelante solo han sido éxitos. En 2020 alcanzó los cuartos de final de Roland Garros y consiguió su primer título ATP en el Abierto de Sofía. En 2021 fue el campeón más joven del ATP 500 de Washington e ingreso por primera vez el top ten, convirtiéndose en el primer nacido en la década de los 2000 en lograrlo.

En 2023 alcanzó su primera semifinal de Wimbledon y ganó su primer Masters 1000 en Canadá, alcanzando la final del ATP Finals y siendo líder de Italia en el título de la Copa Davis tras 47 años de espera.

Este año se hizo con el Abierto de Australia, derrotando a nadie más que Novak Djokovic en la semifinal y remontándole una final épica a Daniil Medvedev, convirtiéndose en el primer italiano en quedarse con el trofeo y el segundo jugador, después de Rafael Nadal, en ganar la final luego de perder los dos primeros sets.