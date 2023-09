La pena de Garin: “Cada día estoy siendo más profesional y trabajando mejor, pero este tipo de partidos no los estoy ganando”

Christian Garin lamentó la derrota ante Matteo Arnaldi, en un encuentro donde tuvo un gran comienzo. “Fue un partido muy cerrado, que no se me viene dando de mi lado el último tiempo. Intenté hacer lo mejor que pude y obviamente está la tristeza de perder, pero sentí que estuve muy cerca”, expresó.

Asimismo, expresó su preocupación por la adaptación a la cancha. “Son los más acostumbrados a esta superficie. Siento que ya la conocen de memoria. Ya saben lo que es. Primer torneo en un año aquí en indoor, y obviamente hay que acostumbrarse. No es fácil, pero estamos haciendo todo lo posible”, sostuvo.

Además, evidenció su frustración por el momento que vive y que hoy lo tiene fuera del top 100: “Es frustrante porque lo estoy intentando día a día, entreno. Cada día estoy siendo más profesional y trabajando mejor, pero este tipo de partidos no los estoy ganando. Jugar Copa Davis por Chile es un orgullo y perder este tipo de partidos duele”.

La calma de Jarry

En tanto, Nicolás Jarry se mostró tranquilo, luego de perder frente al italiano Lorenzo Sonego, en un duelo donde tuvo cuatro puntos de partido.

“No tengo nada que reprocharme. Él jugó bien, le salieron las cosas cuando tenían que salirle. Intenté presionar, exigirlo al máximo y estas son las derrotas más duras que tiene este deporte, cuando estuve a un centímetro de ganar”, fue el análisis que realizó el número 22 del mundo.

Sobre las oportunidades desperdiciadas, el tenista nacional no se cuestionó mayormente. “No creo que se me escapó. Por tener un match point no significa que estaba con el partido en las manos. Luché, me di oportunidades y en las oportunidades que me di no cometí ningún error. Es aceptar y pensar en que lo di todo, cualquier cosa negativa hace mal”, contestó.

“Él tuvo la suerte de jugar de local, usó muy bien la localía para su juego y no queda nada más que seguir adelante”, expresó Nico en relación a la condición de anfitrión de Musetti.

También habló de la gestión mental en esas circunstancias: “Es difícil controlar los nervios cuando el oponente está jugando súper bien, le están saliendo todas y no se le puede leer mucho el juego. Intenté aguantar, pero no lo pude hacer al nivel de lo bien que jugó él, donde le salían todas”.