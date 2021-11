La polémica del tanto de Chile en Paraguay: el informe lo da a Sánchez y FIFA insiste en autogol

El triunfo de Chile en Paraguay aún no termina, en la pasada fecha eliminatoria, aún no termina. No porque el árbitro no haya dado por finalizado el encuentro, sino porque el tanto convertido por la Roja todavía genera contradicciones en cuanto a su autoría.

Claro, porque el informe oficial de la FIFA establece que la conquista fue convertida por el meta guaraní Anthony Silva en su propio arco. Un detalle no menor, ya que es el organismo internacional es la autoridad máxima en la coordinación de las eliminatorias. Y, en ese sentido, su palabra es ley.

¿Gol de Alexis?

Sin embargo, el informe arbitral tiene una versión completamente opuesta a la versión de las oficinas con sede en Suiza. El Deportivo tuvo acceso al informe arbitral donde se establece que la conquista fue asignada al jugador Alexis Sánchez.

Es más, desde el mismo cuerpo arbitral insisten a este medio que el gol pertenece al tocopillano. Asimismo, fundamentan su opinión en la trayectoria que llevaba el balón antes de ingresar al arco del local en el Defensores del Chaco.

“En el formulario el gol fue dado a Alexis Sánchez. Lo que vimos en cancha es que la comba que hacía la pelota era hacia adentro del arco, aunque también la toque el golero”, dicen los implicados.

Pese a la polémica, la conquista seguirá como autogol mientras la FIFA estime lo contrario. En situaciones parecidas, el organismo ha actuado de oficio para rectificar la información.

Las implicancias

La autoría del gol en Asunción no es un mero capricho estadístico, sobre todo por el autor de la diana. Sin el tanto de la última fecha eliminatoria, el Niño Maravilla suma 17 celebraciones con la camiseta de Chile en eliminatorias para la Copa del Mundo.

Las mismas que tiene Iván Zamorano y una menos que Marcelo Salas. Es decir, que si se confirma lo que establece el informe de los jueces, el tocopillano alcanzará a El Matador como máximo artillero en clasificatorias.

Eso, sin contar que se alejará un poco más en la tabla de goleadores de la Roja en partidos Clase A, donde es el más anotador con 46 goles.