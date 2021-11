La Roja se llena de esperanza en Asunción

Chile está lleno de vida. Chile festeja en el Defensores del Chaco y cada vez que lo ha hecho, ha clasificado al Mundial. Chile vence 1-0 a Paraguay, sin brillar, pero concentrado al máximo. Dejando hasta la última gota de sudor en el pasto. Con Vidal reventado, con Brereton y Baeza corriendo por inercia. Da lo mismo la estética, lo verdaderamente hermoso es ver a la Roja entre los cinco mejores de tabla de posiciones y soñando en serio con ir al Mundial de Qatar.

Tener la pelota por tenerla. Toque de baby fútbol . De Medel a Maripán, de Maripán a Medel; de Roco a Mena, Mena a Baeza y de vuelta a Medel. Así jugó Chile gran parte del primer tiempo. Porque a Paraguay, hay que decirlo, no le interesaba presionar a la Roja en campo rival. Faltaba lo más importante: el golpe de profundidad, el cambio de ritmo. Demasiada fe en que el espacio en el algún momento se iba a producir, cuando todos los locales estaban apelotonados de mitad de cancha hacia atrás.

Así se jugó el primer tiempo. Con la Selección armada con línea de tres en el fondo y con Marcelino Núñez jugando como carrilero derecho, apegado a la línea, custodiado por Guillermo Maripán en labores defensivas. Le costó acomodarse a la figura de Universidad Católica, no es su posición habitual. Le costó defender a Miguel Almirón, el mejor de los paraguayos, pero sí mostró criterio para ser una buena opción ofensiva, aunque pocas veces recibió con la cancha de frente.

REUTERS/Cesar Olmedo

Malo el partido, la verdad. Un cero a cero deslucido, que era un poquito más conveniente para el Equipo de Todos, dándole mucho trabajo a la calculadora, eso sí. Chile tuvo más de un 70 por ciento de posesión antes del descanso, pero ningún remate a portería. Cero. Al contrario, Paraguay, con un juego muy rústico y básico, el balonazo y correr a lo que salga, se generó un disparo en el palo y provocó todos atajadas de Claudio Bravo, prenda de seguridad.

La cosa en el segundo período pintaba para lo mismo. Aunque la Selección se instaló unos metros más adelante e intentó encerrar a los dueños de casa cerca de su área. Algo más de osadía, pero poca golpe. Un jugador clave apareció, sin embargo. Arturo Vidal, el motor anímico de Chile en Asunción. El Rey fue al frente, puso el pecho y empujó a sus compañeros. Sacó el primer disparo al arco, un tiro elevado que obligó una atajada brillante de Antony Silva.

Jugada clave, que fue el preámbulo de otra más importante. Porque mientras todos esperaban el tiro de esquina, Alexis Sánchez se avivó y lo sirvió rápido, con veneno, al área chica. Y Silva no supo qué hacer. El mal control del portero terminó con la pelota dentro del arco. Minuto 56, gol de Chile. Festejo total de la banca y todo el equipo al rededor del Niño Maravilla, quien celebró como suya la conquista, aunque finalmente se decretó que fue autogol. Daba lo mismo, la diana dejaba a Roja en zona de clasificación para la Copa del Mundo, algo impensado hace un mes.

El tanto demolió a Paraguay, sin argumentos para ir por el empate. La verdad es que el cuadro de Lasarte tenía para todo para asegurar el triunfo, pero no dio no lo entendió así. O no dio con la tecla. Medel, Mena y Vidal dejaron la cancha complicados físicamente. Chile sintió la falta de su líder del mediocampo, que salió extenuado. Y Paraguay se acercó a los ponchazos y estuvo cerca de un empate que no merecía. La Roja también jugadas de gol, ninguna clara, en todo caso.

El partido era para el 1-0. Opaco. Pero qué importa, si esa ventaja mínima fue para la selección nacional, que en Asunción cosechó su tercer triunfo consecutivo en estas Eliminatorias y sumó 16 puntos en la tabla. Se puso cuarta en la tabla, a la espera de lo que hagan Colombia y Uruguay en sus respectivos partidos. Como sea, lo más importante era volver en carrera desde Paraguay. Y Chile no solo logró eso, sino que también está entre los que mandan y sueñan con ir al Mundial. Se viene Ecuador en Santiago, el martes, donde el triunfo sería para armar una fiesta.

FICHA DEL PARTIDO

Paraguay 0: Antony Silva; Robert Rojas (73′, Juan Escobar), Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor Martínez; Jorge Morel; Ángel Romero (73′, Braian Samudio), Mathias Villasanti (64′, Kaku), Matías Rojas, Miguel Almirón (84′, Óscar Romero); Antonio Sanabria (64′, Carlos González). DT: Guillermo Barros Schelotto.

Chile 1: Claudio Bravo; Guillermo Maripán, Gary Medel (67′, Francisco Sierralta), Enzo Roco; Marcelino Núñez, Claudio Baeza, Arturo Vidal (84′, Eduardo Vargas), Claudio Baeza, Eugenio Mena (84′, Gabriel Suazo); Diego Valdés (78′, Tomás Alarcón); Ben Brereton, Alexis Sánchez. DT. Martín Lasarte.

Goles: 0-1, 56′, autogol del portero Silva tras un tiro de esquina de Alexis.

Árbitro: Patricio Loustau (ARG). Amonestó a Morel, Almirón (PAR); Roco, Brereton, Bravo (CHI)

Estadio Defensores del Chaco: Asistieron 35 mil personas, aprox.

TABLA DE POSICIONES