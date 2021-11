El uno a uno de Chile: Mena, Maripan y Marcelino sostienen a una Roja que no tuvo puntos bajos

Claudio Bravo

Casi se le cuela un centro de Matías Rojas que dio en el vertical izquierdo, en el primer tiempo. Fue la única vez que los paraguayos pudieron sorprender al arquero nacional, que estuvo muy seguro, sobre todo, en los remates de larga distancia.

Guillermo Maripán

Cada vez está mas seguro en la defensa. Firme en la marca y claro en la salida, con mucha tranquilidad. Ya no se le notan los nervios de hace un año. Domina el puesto. El Memo está empoderado y su titularidad hoy es indiscutible. Estuvo impasable por arriba y por abajo. Gran partido del formado en la UC.

Gary Medel

El Pitbull siempre está presente. No importa que lo sobrepasen en estatura, él da pelea igual. Estuvo muy atento para ayudar a Marcelino cuando este no llegó a las coberturas por la derecha. No sucumbió ante la velocidad y habilidad de Miguel Almirón. Impasable. Lamentablemente, se retiró lesionado y es duda ante Ecuador.

Enzo Roco

No desentonó. Su nombre puede generar dudas aún, pero cumplió una buena labor, tanto en la marca como en la salida. Quedó condicionado por la tarjeta amarilla del primer tiempo, que lo dejó suspendido para el próximo partido ante Ecuador, en San Carlos de Apoquindo.

Marcelino Núñez

La joven figura de Universidad Católica sumó buenas y malas. Le costó en la faceta defensiva. Ahí, tuvo algunos problemas con Miguel Almirón y Matías Rojas. El ataque paraguayo generalmente se recargó por su lado. Sin embargo, fue un aporte tanto en la elaboración como en la ofensiva. Llegó dos veces al área con ventaja, pero no estuvo fino al rematar. Se vio algo cansado sobre el final del primer tiempo, pero en el segundo explotó todo su potencial, sobre todo, tras el gol chileno. Con espacios, fue un dolor de cabeza para los locales. Se asoció bien con Vidal, Sánchez y Vargas. Y mejoró el aspecto defensivo.

Claudio Baeza

Tuvo una jornada tranquila, ya que la Roja controló los acciones y la posesión de pelota, sobre todo, en la primera fracción. No participó demasiado del juego al comienzo. Sin embargo, después de que Chile se puso en ventaja, tuvo más trabajo, ya que Paraguay adelantó las líneas y presionó más alto.

Arturo Vidal

Estuvo muy desaparecido al comienzo del partido, pero con el correr de los minutos adquirió protagonismo. Provocó la primera amarilla en la Albirroja (Morel). A los 55′ estuvo a punto de abrir la cuenta con un gran remate de larga distancia. De ahí nació el tiro de esquina que significó la apertura de la cuenta. También tuvo mérito en esa jugada, porque arrastró marcas y confundió al arquero Antony Silva. Un estadarte en el mediocampo.

Eugenio Mena

Destrabó un peligroso contragolpe del equipo de Guillermo Barros Schelotto, cuando Chile quedó muy mal parado, después de un tiro de esquina a favor. Estuvo bien en la marca. Por su lado, el izquierdo, prácticamente Paraguay no hizo daño. También cumplió en la labor ofensiva, ya que pasó al ataque con frecuencia. Otra vez brilló por su velocidad y gran estado físico. ¿Qué le falta? Lanzar centros más precisos.

Diego Valdés

No hizo un mal partido, pero no pudo ser el conductor que el equipo necesitaba. Tampoco pudo repetir la buena actuación que hizo ante Venezuela, en Santiago. Sin embargo, pese a no brillar, se equivocó muy poco y generalmente entregó el balón con criterio. Su figura en la Roja va en alza.

Ben Brereton, delantero de la Roja.

Ben Brereton

Empezó muy bien, con ganas, movedizo, luchador, asociativo. Con su tamaño y potencia, complicó a la zaga guaraní por arriba, también de espaldas, cuando aguantaba pelotas. No tuvo mucha presencia en el área ni tiros al arco, pero arrastra marcas, va al sacrificio y siempre se las arregla para aportar. Terminó exhausto. Corrió hasta el final, incluso. cuando ya no daba más.

Alexis Sánchez

No hacía un gran partido, pero provocó la apertura de la cuenta con un venenoso tiro de esquina desde la izquierda, que el arquero Antony Silva metió en su propia guarida. Autogol o no, el Niño Maravilla lo celebró como propio, porque fue un golazo que significa muchísimo para las ilusiones de la Selección de ir al Mundial de Qatar 2022.

CAMBIOS

Francisco Sierralta

Entró de forma excelente. El defensor del Watford tuvo la misión de reemplazar a Gary Medel, uno de los puntos altos, y estuvo a la altura, literalmente. Sacó todo por arriba. Muy atento. Gran alternativa para Machete.

Tomás Alarcón

El volante del Cádiz sustituyó a Diego Valdés. Sus características más defensivas le vinieron bien a la Roja. Su presencia ayudó a contrarrestar la presión desesperada de los guaraníes.

Eduardo Vargas

Se nota que volvía de una lesión y de varias semanas sin jugar, porque no estuvo fino. Pudo sentenciar el partido, sobre el final, pero decidió horrible. Pese a todo, no entró mal, porque aguantó varias eplotas arriba y ayudó al desahogo de la Selección. Ingresó por Arturo Vidal.

Gabriel Suazo

Entró por Eugenio Mena. Colaboró en defensa por el sector izquierdo y despejó un peligroso centro cuando Paraguay tiraba y tiraba pelotazos al área de Claudipo Bravo. Aplicado. No desentonó.