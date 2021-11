“Autoderrotados”: El sufrimiento de Paraguay tras la derrota sufrida contra Chile

La selección chilena cumplió con la meta que se propuso ante Paraguay por la 13ª fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y se llevó los tres puntos desde Asunción tras imponerse por 0-1 a la Albirroja.

Con esto, la Roja se instaló en la cuarta posición de la tabla, a la espera de lo que pueda hacer Uruguay contra Argentina.

Mientras el triunfo se celebraba en Chile, en Paraguay cayeron las críticas al juego mostrado en el debut de Guillermo Barros Schelotto en la banca paraguaya.

“Paraguay cae con Chile y da otro paso hacia la eliminación”, tituló el medio D 10. “El desequilibrio para los visitantes llegó sobre los 53′ en una triste acción para el golero Antony Silva que convirtió en su propio arco”.

“El resultado pone a Paraguay cada vez más lejos del sueño de estar en el próximo mundial”, complementaron en la crónica del partido.

ABC por su parte, tituló en su crónica “Autoderrotados: Paraguay se aleja de Qatar”. Allí plantean que “Paraguay tenía que ganar para alimentar la ilusión de estar en el Mundial Qatar 2022 pero perdió (0-1) ante Chile, en el Defensores del Chaco. La Albirroja, en cuyo banco debutó Guillermo Barros Schelotto, cayó con el gol en contra de Antony Silva”.

“La Albirroja aguarda por algún resultado exógeno que le siga dando vida o que siga extendiendo la agonía. Lo cierto es que por sí solo, el equipo se está alejando cada vez más de Qatar”, añadieron más adelante.

Paraguay cayó por 0-1 por la 13ª fecha de las Eliminatorias sudamericanas. Foto: AFP.

“De no creer: Un autogol de Antony hunde a Paraguay”, destacó Hoy. “El universo conspiró, definitivamente, no hay otra explicación. Paraguay se la jugó, pero cayó ante Chile tras una desgraciada acción de Antony Silva (0-1). Paraguay ya no depende de sí mismo ni siquiera para alcanzar el repechaje y prende velas por una conjunción casi imposible de resultados. Todo muy difícil”, expusieron.

Sobre el gol a favor de Chile comentaron que “Sánchez ejecutó un tiro de esquina que sorprendió a Antony Silva, quien en una desgraciada acción terminó enviando el balón al fondo de su propia portería (55′). Para llorar. Y Paraguay se hundió. Trató de recomponer su juego, de levantar la moral, pero el gol caló hondo”.