La reflexión de Bravo: “En los partidos que no ganamos, nos faltó creer más en nosotros”

Tuvo poca participación, pero cuando lo exigieron, Claudio Bravo respondió. El capitán de Chile sacó el habla en Paraguay y dejo claro que la Generación Dorada se reinventó para poder llegar al Mundial de Qatar.

“Lo más importante para nosotros fue el creer, el sentir que somos una Selección plenamente vigente. Hace tiempo que queremos dejar en lo más alto el nombre de Chile donde nos toque competir y ahora lo estamos logrando”, soltó el portero del Betis.

Luego agregó que “quizás en los partidos que no ganamos, nos faltó creer más en nosotros” y analizó el duelo con un poco de ironía: “No sé en que se basa la superioridad, pero tuvimos el dominio del balón en el primer tiempo y quizás se nos perdió un poco al final del partido. Sin embargo, Paraguay no nos salió a presionar en ese lapso y nosotros si salimos a presionar, a buscar el resultado... No sé en que se basa la superioridad, pero nosotros nos vamos con una satisfacción tremenda por sacar este resultado y en un estadio difícil”.

Acto seguido, Bravo entregó otra clave en el resurgimiento de la Selección en las Eliminatorias. “El apoyo de la gente en Santiago nos generó cosas positivas y eso fue importante, porque nos beneficia en los partidos complicados. Hoy salimos a buscar el resultado y presionamos a un Paraguay que es muy difícil. Eso habla bien del grupo y del cuerpo técnico, porque no dejaremos de creer”.

Por último, ante la consulta si habían mostrado un fútbol pobre, el hombre de la jineta refutó: “Si estamos pobres de fútbol, ¡mierda!, que queda para la otra selección. Llevamos todo el encuentro con la idea de ganar y no buscamos el empate, por lo que no vamos con una muy buena sensación”.