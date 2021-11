Gustavo Alfaro resalta la presión de la Roja: “Tienen claro que no hay otro Mundial para ellos”

Ecuador y Chile están detrás del mismo objetivo. Los del Guayas, de hecho, están mejor posicionados que la Roja en la búsqueda de la clasificación al Mundial: ocupan el tercer puesto de la tabla de las Eliminatorias sudamericanas, con 20 unidades, cuatro más que el equipo de Martín Lasarte, que cierra los puestos de clasificación después de tres victorias consecutivas. Por esa razón y alguna más, Gustavo Alfaro, el técnico de la escuadra que será visitante este martes en San Carlos de Apoquindo, muestra su respeto frente al equipo nacional.

“Chile viene empujado por sus últimas tres victorias de manera consecutiva. Más aún por la ultima, en condición de visitante, que le ha dado la posibilidad de acortar distancias y de meterse en ese lote de clasificados por primera vez. Van a querer seguir sosteniendo eso”, anticipa respecto de la disputa que se escenificará en el recinto ubicado en la comuna de Las Condes.

En ese contexto, sostiene que la Generación Dorada sabe lo que se juega y la presión que tiene. “Entienden y tienen claro que no hay otro Mundial para muchos de ellos. Entonces este es el momento. Es un equipo con jugadores que están en buen nivel. Saben lo que tienen que hacer. La baja de Ben Brereton es importante, pero tienen nombres de jerarquía para poder reemplazarlo”.

El valor de la experiencia

El ex entrenador de Boca Juniors valora el peso de la jerarquía de los jugadores de la Roja en el repunte que lo tiene nuevamente conectado con la aspiración de conseguir un cupo en la cita planetaria. “No me sorprendió en repunte de Chile. Tienen bagaje, recorrido y jerarquía. Saben cómo jugar una eliminatoria. Cuando las cosas se ponen tensas, el valor de la experiencia sirve y empuja mucho”, puntualiza.

Gustavo Alfaro, en el duelo entre Ecuador y Venezuela (Foto: AP)

En la misma línea, resalta la importancia de la experiencia de los jugadores chilenos. “Chile tiene jugadores de muchas batallas disputadas. Uno sabe que el valor agregado que tiene Chile es ese, la generación de jugadores que ha conquistado cosas importantes como las Copa América y las participaciones en mundiales. Los procesos desde Marcelo Bielsa han sido buenos”, evalúa.