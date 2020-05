La Premier toca la puerta de joven delantero con sangre chilena

Sebastián Soto, delantero de padre chileno y madre mexicana, que representa a Estados Unidos, tiene contrato hasta el 30 de junio con el Hannover de Alemania, club en el que también milita Miiko Albornoz. Según indica la prensa germana, ya tiene un nuevo horizonte. El diario Bild da a conocer que el futbolista de 19 años firmó contrato con un club de la Premier League.

Se trata del Norwich City, quien fichó a Soto hasta 2023. Eso sí, no podrá jugar en la primera división de Inglaterra al no recibir el permiso de trabajo en la isla. No cumple con los requisitos para obtener este permiso laboral y jugar en la Premier porque no es internacional a nivel adulto con una selección nacional, ya sea con Estados Unidos o con Chile, por lo tanto deberá salir a préstamo a otro club.

Para el mes de marzo, el combinado norteamericano tenía partidos amistosos programados, los que se suspendieron a causa del coronavirus. Soto ya jugó el Mundial Sub 20 de Polonia con el elenco de las Barras y Estrellas, donde tuvo una destacada participación. Bild detalla que en Hannover pasó los exámenes respectivos con el Norwich. El plan es que juegue en otro club en la próxima temporada, pueda debutar con alguna selección absoluta (Estados Unidos tiene la preferencia), para luego volver a los Canarios y poder jugar en Inglaterra.