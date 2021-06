La primera radiografía de Poyet al fútbol chileno: “Hay mucha igualdad, cualquiera le puede ganar a cualquiera”

Por la cuenta mínima, Universidad Católica superó a Santiago Wanderers en Valparaíso y alcanzó la punta momentánea del Torneo Nacional. Eso, justo antes del receso por la Copa América, lo que dejó conforme al equipo de la precordillera.

“El partido se dio exactamente como esperábamos. Contento porque no tuvimos que cambiar, los jugadores lo lograron. A agarrar los tres puntos e irnos a casa a descansar”, dijo Gustavo Poyet a TNT Sports, agregando un curioso análisis sobre sus altos y bajos en el club: “Se dio una situación que no tuve nunca en mi vida, llevar tantos partidos en un club y no empatar ninguno, o sea que somos un equipo clarito, ganamos o perdemos”.

“No me esperaba tanta igualdad en el fútbol chileno. En general los partidos se definen 1-0, 1-1, 2-1 y ahí. En muchos son resultados cerrados a pesar de los resultados en la tabla. Hay mucha igualdad, cualquiera le puede ganar a cualquiera, hay que estar muy concentrados”, cerró el director técnico.