La promesa cruzada que Espina pide como titular ante Bolivia

En este quinto capítulo de El Deportivo Copa América nuestros panelistas Marcelo Espina y Álvaro Poblete analizaron las variantes que puede utilizar Martín Lasarte pensando en el partido de este viernes ante Bolivia. Por lo mismo, el excapitán de Colo Colo sorprendió al pedir una actual promesa Cruzada en el mediocampo de La Roja.

“Para mí debería jugar Marcelino Núñez, Aránguiz, Vidal y los dos de arriba. Marcelino tiene buen remate de afuera del área. Particularmente a mí me gusta mucho, porque está mucho en contacto con la pelota, la pide y participa. Siento que es una alternativa que Chile mañana la va a necesitar”, dijo el panelista.

Lasarte vs. Rueda

También nuestros panelistas hicieron un balance de los primeros partidos de Martín Lasarte al mando de La Roja, y la comparación con su antecesor, Reinaldo Rueda. “Se ha visto la mano de Lasarte en el manejo del grupo; dio una señal muy potente que fue devolverle la capitanía a Bravo. Llamó de nuevo a Vargas y a Eugenio Mena. Él entendió que para amalgamar un buen equipo necesita a lo mejor. Nunca entendí por qué Rueda no pensaba igual”, dijo Álvaro Poblete en la comparación entre ambos estrategas.

Sin embargo, Marcelo Espina entregó otro punto de vista sobre lo que estaba efectuando Rueda en la Selección: “Yo he tenido algunas conversaciones con Reinaldo al respecto. Él tenía en su mente ir insertando nuevos futbolistas para generar, no un recambio general, pero sí distintas alternativas válidas para los jugadores importantes, dejando de lado quizás el resultado inmediato y eso, tal vez, le pasó la cuenta”.

¿Clasificatorias o Copa América?

Por último, Álvaro Poblete y Marcelo Espina entregaron sus conceptos sobre los objetivos a corto plazo de La Roja. De hecho, el editor de El Deportivo dijo que Alexis Sánchez no debería ir a la segunda fase de la Copa América producto del apretado calendario que tendrá: “A corto plazo, la prioridad deben ser las clasificatorias, no hay que perderse. No sé si será una buna idea llevar a Alexis a la segunda fase. Cuál es la obligación de llevarlo, recién saliendo de una lesión. Va a tener un calendario apretado por la pandemia y el jugador necesita un buen descanso”.

En este aspecto, Espina coincidió en que lo más importante son las clasificatorias: “El objetivo principal es la eliminatoria. Y para Chile no está fácil, la próxima fecha que se le viene es muy complicada”.

Recuerda que mañana a las 12.00 horas habrá una nueva edición de El Deportivo Copa América. Te esperamos.