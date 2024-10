La promesa de Charles Aránguiz que ilusiona en la U

Universidad de Chile mantiene la ilusión de poder quedarse con el título del Torneo Nacional. El elenco universitario se sostiene en la pelea por el primer lugar con Colo Colo, asegurando su presencia en la próxima Copa Libertadores. Pero no solo eso, pues en la Copa Chile ya tienen su lugar asegurado en la final y esperan a su rival.

En este contexto, el volante Charles Aránguiz analizó cómo ha vivido la temporada desde su regreso al club laico. “La U es un equipo grande y las temporadas tienen que ser así. Tenemos la suerte que tenemos una final, clasificamos a la Copa Libertadores y ahora peleamos el torneo, eso es lo que tiene que ser la U cada año. No me sorprende, pero tiene que ser así”, enfatizó Aránguiz en una entrevista que sostuvo con los canales oficiales de U. de Chile en Youtube.

Allí, también manifestó la importancia de tener un camarín unido y centrado en los objetivos planteados desde el inicio. “Llegué a un buen grupo, no es casualidad que vamos a disputar una final y pelear el torneo, es el trabajo la unión grupal”.

“Perdimos con Iquique y la semana fue igual, ese es el camino. Vamos día a día trabajando y lo primero es pensar en Ñublense, solamente en ellos. Después veremos a Everton y luego veremos si alcanzó o qué pasó”, complementó el volante.

“Al final tenemos la Copa Chile, así que el grupo lo veo muy bien tranquilo, con ganas de terminar de la mejor manera”, amplió Aránguiz.

Inicios y futuro

Otro tema que trató en la conversación fue sobre cómo deberían enfrentar los jóvenes su inicio en el fútbol profesional, entregando su punto de vista basándose en su experiencia.

“Yo también fui joven y nunca me desesperé de salir. Llegó su momento, aprendí lo que tenía que aprender y quemé las etapas que tenía que quemar. Eso hablo con los chicos, que hay momento para todo, que ellos tienen que saber cuándo hacer las cosas”, detalló.

“No les puedo decir que no vayan a la disco, que no hagan asado u otras cosas, porque yo también fui joven. Lo que aprendí en ese momento fue a hacerlo en el momento preciso. No hay que perder el foco de nuestro trabajo”, complementó.

En cuanto a su continuidad en el cuadro universitario, el Príncipe indicó que “tengo un año más de contrato. Ahí nos vamos a preparar de la mejor forma para enfrentar todo lo que viene. Después ya veremos. No me gusta pensar más allá de eso”.

Ahora, Charles Aránguiz y sus compañeros deberán prepararse para su próximo desafío en el Torneo Nacional. Los azules deberán viajar hasta Chillán para enfrentarse en el estadio Nelson Oyarzún a Ñublense por la penúltima fecha del campeonato. Aquel duelo está pactado para el día domingo 3 de noviembre a partir de las 18.00 horas.