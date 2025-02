La queja de Tiago Nunes por no poder ejercer la localía con la UC: “No tenemos una identidad”

Universidad Católica volvió a caer en casa de Coquimbo Unido. La primera derrota de la franja en esta Liga de Primera, recién en la segunda fecha del torneo.

Pese a la caída, el análisis del técnico de los cruzados, Tiago Nunes, no fue tan lapidario. Según su opinión, el equipo se creó situaciones suficientes para al menos empatar.

“El partido se puede analizar este partido de diversas maneras. Yo lo divido en tres etapas. En el primer tiempo fuimos bastante superiores, donde logramos situaciones claras de gol, controlamos las transiciones de Coquimbo. Ellos tuvieron una clara en un balón que perdimos. Peor presentamos un fútbol que me gustó”, explicó el brasileño.

Asimismo, prosiguió en su opinión tras reconocer que “después de la expulsión de Dylan cambia el planteamiento. En el segundo tiempo fue diferente, debíamos intentar defender de una manera diferente, contra un equipo que explota bien los costados sin perder la capacidad ofensiva”.

Sin embargo, de acuerdo con la explicación del técnico, el hecho de quedar con un jugador menos les hizo perder orden y funcionamiento para regresar al partido.

“Ellos quedaron con uno menos. Cuando el partido estaba controlado sufrimos un gol desde el lado derecho. Fue un gol de otro partido, fuera del contexto, de otro carácter. En la segunda parte nos costó un poco encontrar los tiempos y los espacios. Igual tuvimos situaciones bastantes claras como una tapada de Sánchez en un cabezazo de Bello, un remate de Montes que falló en la finalización y otra de Asta-Buruaga. En total, tuvimos ocho bastante claras”, explicó el exentrenador de Sporting Cristal.

Además, aseguró que “la parte negativa es que desde el minuto 25 del segundo tiempo el equipo se desordenó, dejamos de hacer lo que planificamos. Los que entraron tampoco encontraron hacer el equipo equilibrio. Perdimos funcionamiento, esa es la otra enseñanza, el equipo no puede perder la forma, la idea de juego. Tratamos de buscar el empate dentro de nuestro orden. El partido tomó un carácter aleatorio. El empate hubiera sido lo más justo, pero el fútbol tiene sus caprichos, sus formas y solo queda felicitar a Coquimbo Unido por la victoria”.

“Jugamos mejor”

Una derrota que representa un evidente tropiezo, sobre todo después de debutar con un triunfo de 3-1. Incluso, el brasileño advirtió que jugaron mejor en esta caída que en el primer partido.

“No por sufrir un gol debemos cambiar la forma. Somos un equipo que busca encontrar esa identidad, ya hemos pasado por esto. Hoy jugamos mejor que contra Audax, uno se agarra del resultado, pero ahora me gustó el funcionamiento en general, aunque después lo perdimos”, aseguró el DT.

Otro de los temas que tocó en la conferencia de prensa fue el duelo por la Copa Sudamericana ante Palestino, el cual se disputará el martes 4 de marzo en el estadio Bicentenario de La Florida, con pasto artificial.

“No es que no nos guste la cancha sintética, me parece una buena cancha. El único problema que tenemos hoy día es que jugamos nuestro décimo partido en diez canchas diferentes. No tenemos una identidad en casa, no podemos aprovechar nuestro factor local. Decir aquí el equipo juega de memoria, tiene sus referenciales. Porque es importante jugar en tu casa, donde se genere ese vínculo que es siempre importante en el fútbol. Hasta que no podamos jugar en nuestro propio estadio, tendremos que adaptarnos a diferentes escenarios”, dijo Nunes.