Tiago Nunes visualiza a Fernando Zampedri en la Roja: “Es el pentagoleador del torneo”

Fernando Zampedri dio una de las principales noticias de la semana en la UC. Este miércoles, el Toro obtuvo la carta de nacionalización chilena. Esto, además de liberar un cupo de extranjero en el club precordillerano, lo deja como una alternativa para ser llamado a la Roja. “Realmente estamos todos contentos por este objetivo logrado por Fernando, porque no es solamente tener cinco años acá, son cinco años de éxito, de compromiso con el club y con todo el pueblo chileno, con el país”, señaló este jueves Tiago Nunes.

El técnico, además, abordó la posibilidad del ariete de ser nominado a la Selección y no dudó a la hora de indicar que tiene las condiciones. “Esa pregunta debería ser directamente para Gareca, yo no puedo contestar esa pregunta, pero el tipo es el pentagoleador del torneo, me imagino que sí”, lanzó.

Fernando Zampedri recibió la nacionalidad chilena. (Foto: Photosport)

El delantero no ha ocultado su intención de ser llamado. “Siempre se habla mucho de la Selección, de la forma de jugar, de lo que están necesitando, pero yo siempre me mantuve al margen. Trato de respetar mucho a los jugadores y al país. No era el momento de opinar. Hoy tengo la oportunidad de estar en un lugar de trabajo. Me encantaría estar y sumarme, para dar un granito de arena a este país que me abrió sus puertas. Si el técnico siente que puedo ser un aporte, encantado de estar”, había dicho el miércoles.

Desafíos de la UC

El entrenador estudiantil, luego de la victoria de sus dirigidos ante Audax Italiano, visualiza el encuentro de la segunda fecha de la Liga de Primera, donde enfrentarán a Coquimbo Unido. “Es un rival duro, difícil. El equipo sigue la misma preparación. El equipo tiene una semana casi completa de preparación. Los muchachos están motivados. Hicimos un buen control de las cargas. Esperamos hacer un buen partido”, comentó.

Uno de los que tuvo un regreso dulce a la UC fue Diego Valencia, que jugó 45 minutos en la primera jornada y anotó el tercer gol del día. “Llego en buenas condiciones físicas. Él se sintió bien en sus días de entrenamiento y por eso decidimos citarlo y luego que jugara. Es un tipo que no necesita adaptación al club, conoce a sus compañeros y como es jugar en Chile. Generó la situación del penal, se asoció bien. Es un tipo claro tácticamente. Meter un gol genera confianza, no solo en él, sino en todos nosotros”, dijo Nunes.

Por otro lado, Gary Medel tuvo un retorno más complicado. El Pitbull, que fue titular y capitán, tuvo que abandonar por lesión. “Tenemos que ver el parte médico para el encuentro ante Coquimbo. Normalmente cuando hay una situación más grave, el club sale a hablar. Fue menos de lo que se imaginó. Ya tendremos una información más clara mañana”, dio a conocer.