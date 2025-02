La sorpresiva reacción de la prensa argentina a la nacionalización de Fernando Zampedri que lo acerca a la Roja

Fernando Zampedri se acerca a la Roja. Este miércoles recibió la carta de nacionalización chilena y de inmediato abordó la posibilidad de defender a la Selección. “Siempre se habla mucho de la Selección, de la forma de jugar, de lo que están necesitando, pero yo siempre me mantuve al margen. Trato de respetar mucho a los jugadores y al país. No era el momento de opinar. Hoy tengo la oportunidad de estar en un lugar de trabajo. Me encantaría estar y sumarme, para dar un granito de arena a este país que me abrió sus puertas. Si el técnico siente que puedo ser un aporte, encantado de estar”, enfatizó.

“Creo que esta posibilidad es muy importante, estoy feliz de que hayan llegado los papeles y ser parte de este país. Se vienen nuevos desafíos, pero debo seguir trabajando para este club que me abrió las puertas”, añadió.

Fernando Zampedri es el goleador histórico de la UC. (Foto: Photosport)

En esa línea, da a conocer que queda a la espera del llamado del técnico. “No he hablado con Gareca. No tenía sentido, no correspondía. No sé si corresponde todavía. Él deberá tomar la decisión en su momento. Esperaré, seguiré trabajando. Si llega la convocatoria estaré 100 por ciento disponible”, dijo. “Si tengo la oportunidad de ir, buscaré sumar. El técnico es el que debe responder esa pregunta. Tengo ganas de disfrutar este momento con mi familia. Debo llevar esto a una emoción más interna. Espero retribuir un poco todo el cariño que he recibido acá”, sumó.

En Argentina reaccionan

La prensa transandina de inmediato informó en su país lo sucedido. “¿Un Toro chileno? Fernando Zampedri recibió la nacionalidad y podrá jugar para La Roja. El argentino es el goleador histórico de Universidad Católica con 121 tantos en 197 encuentros. ¿Lo convocará Ricardo Gareca para la doble fecha de Eliminatorias de marzo?”, escribieron en El Gráfico.

Por otro lado, el diario El Tucumano, también abordó la naturalización del delantero. “Fernando Zampedri, uno de los grandes protagonistas de la Hazaña de Quito y siempre muy recordado por los hinchas de Atlético Tucumán, recibió la noticia que más esperaba. El goleador histórico de Universidad Católica recibió el pasaporte chileno y podría ser convocado a esa selección: “Sí, Toro”, festejó su equipo”, proponen.

Otros medios ya habían abordado la situación hace algunos días, como es el caso de Olé. “El veterano goleador argentino que podrá jugar en la selección de Chile”, titulaban. Los problemas ofensivos de Chile no son un secreto para nadie. “Desde la época de Reinaldo Rueda hasta el presente con Ricardo Gareca, la Roja viene sufriendo para convertir goles. A pesar de tener jugadores de mucha calidad como Ben Brereton y la continuidad de Eduardo Vargas, la falta de un goleador indiscutido es un dolor de cabeza para los técnicos. Pero ahora, el panorama podría cambiar. Con Zampedri nacionalizado, el goleador de la UC tendría la chance de sumarse al seleccionado en las eliminatorias sudamericanas”, sentenciaron.