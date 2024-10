La respuesta de Matías Zaldivia tras los dardos de Leonardo Gil y la polémica con Claudio Borghi

Los dichos de Claudio Borghi siguen generando ruido en el fútbol chileno. “Yo soy colocolino. Ustedes saben que yo soy colocolino. Un jugador hace un año y medio besaba el escudo cuando hacía un gol, ya no está en Colo Colo y ahora dijo ‘me da gusto jugar acá, porque acá juego con el estadio lleno’. Yo como colocolino le digo que nuestro estadio también estaba lleno. No jugaste porque te sacaron”, había dicho el Bichi, en TNT Sports.

“Esas acciones de besar camisetas, de decir que me muero acá y al otro día se van y empiezan a hablar mal del jugar donde estaba son para quedar bien donde estás”, añadía el exentrenador. Días después de sus declaraciones, el actual comentarista de televisión aseguró que los dardos eran para Gabriel Costa. “Si ofendí a Matías Zaldivia, le pido disculpas, no fue mi intención. Sé perfectamente por qué se fue de Colo Colo”, dijo Borghi.

“El viernes hice un comentario sobre un jugador y todos lo relacionaron con Zaldivia, pero está muy lejos de ser Zaldivia. Tengo afecto por él, lo conozco poco pero es un chico afectuoso. No siguió en Colo Colo por una cuestión no deportiva, hizo un juicio, le pasaron la cuenta. No terminó su contrato y se fue a buscar otra opción laboral, todo bien con él. Mis dichos fueron para Gabriel Costa. En Perú dijo que ahora jugaba con estadio lleno. Mi tiempo acá, en TNT Sports, se va a acabar, como se acaba todo, me voy a ir a otro canal y es como que dijera ‘ahora tengo un buen panel, un buen conductor, ahora funciona’. Ustedes se ofenderían”, explicó.

Zaldivia zanja la polémica con Borghi y Gil.

Sin embargo, la situación tomó mayor repercusión cuando llegó al plantel de Colo Colo. Leonardo Gil también arremetió contra sus excompañeros. “Estadio lleno, seguimos. Viste que hay algunos que dicen que juegan en otro estadio con gente. Esto es gente, mira. Estadio lleno papá”, dijo el ex Rosario Central.

Ahora, el defensor de la U sale al paso de las críticas. “¿Qué dijo el Colo Gil de mí? ¿Por qué para mí? ¿Por lo que dijo el Bichi? Pero lo aclaró que no fue para mí, fue para Costa. Todos lo que lo levantaron sería bueno que dijeran que fue para Costa”, declaró el defensor.

“No me gustan las confusiones de redes sociales, lo que dijo Bichi ya lo aclaró. Yo no soy jugador de hacer declaraciones con chicana y no me gusta que se mal interprete”, añadió.

El momento de la U

En el plano futbolístico, Matías Zaldivia se refirió a la última caída azul, a manos de Deportes Iquique. “Son cosas que pasan, perder un partido. No estaba en los planes y no queríamos que pase, pero el fútbol te da revanchas y el sábado tenemos otra oportunidad para volver a ganar”, comenzó diciendo en rueda de prensa.

Más allá del tropiezo estudiantil, el defensor valoró el hecho de que sus clásicos rivales estén encaramados también en la tabla de posiciones. “Es buenísimo que tenga a los tres grandes peleando arriba. El año que viene es muy probable que estemos los tres en la Copa Libertadores. Eso le hace muy bien al país. Te eleva la vara del campeonato. Obviamente, sabemos que debe perder puntos y se mira para el costado, pero nosotros no debemos perder el foco, que es ganar nuestros partidos y después se verá qué pasa”, analizó.