Mauricio Isla se margina de la gira de la Roja a Asia: “Se debe al momento que vive en su club”

Mauricio Isla no formará parte de la Selección en la gira por Asia, que contempla partidos en Japón y Corea del Sur. El defensor le comunicó a la ANFP su deseo de no participar en los encuentros amistosos, los primeros que la Roja sostendrá después de ser eliminada del Mundial de Qatar, al menos desde la vía deportiva y hasta que no se resuelva la denuncia por la presunta actuación irregular de Byron Castillo por Ecuador.

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que por expresa petición del jugador Mauricio Isla, fue liberado de la convocatoria para los partidos que jugará la Selección Chilena ante Corea y en la Copa Kirin”, informa la entidad que preside Pablo Milad, a través de sus plataformas oficiales.

Luego, desliza los motivos de la determinación. “La decisión del deportista se debe al momento que vive en su club”, sostiene. Aún no se ha informado respecto de un eventual sustituto.

Mauricio Isla, en el duelo ante Sporting Cristal. (Foto: Reuters)

Complicado momento

El Huaso no lo ha pasado bien este año en el Mengao. Considerando el Brasileirao y el Carioca, el buinense suma apenas nueve partidos disputados y ha sido titular en seis de ellos. Entre ambos certámenes acumula 516 minutos en el campo de juego, muy pocos considerando la exigente agenda que cumple el equipo de Río de Jaineiro y, sobre todo, su cartel de futbolista experimentado en el primer nivel mundial. Ha marcado un gol, el 17 de abril, al Sao Paulo.

En la Copa Libertadores, la realidad no es muy distinta, pues actuó en tres compromisos, con 249 minutos en el campo de juego. En el torneo continental marcó otro gol: a Sporting Cristal, en la victoria por 2-1 que el equipo rubo preto consiguió anoche. Ni siquiera esa conquista le permite estar un poco más seguro respecto de su continuidad en la escuadra que dirige Paulo Sousa.