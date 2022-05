Milad apunta a Byron Castillo: “Se tiene que sacar el ruido de la mente diciendo la verdad”

Pablo Milad sabe que en las gestiones en torno al caso de Byron Castillo hay mucho en juego. Desde la clasificación al Mundial hasta la valoración de su trabajo al mando de la ANFP y, por añadidura, de la federación. Por eso, como gran parte de los chilenos, espera una resolución pronta respecto de la posibilidad de la Roja de ir Qatar. Y, por la naturaleza de su función, sigue al dedillo la evolución de las gestiones que están a cargo del abogado brasileño Eduardo Carlezzo.

En esa línea, coincide con el jurista que representa los intereses chilenos, quien declaró en El Deportivo que las reacciones que ha tenido el jugador son propias de quienes no están diciendo la verdad. “La mentira tiene vida corta y cobra una cuenta pesada en el futuro”, planteó Carlezzo. “Byron Castillo debe estar con la presión muy fuerte, no solamente la mediática. El entorno, la situación misma. Se tiene que sacar el ruido de la mente diciendo la verdad, que se saque la carga que lleva por dentro”, declara la máxima autoridad del fútbol chileno, reforzando esa postura, en el marco de un homenaje a los mundialistas de 1962.

“Estamos a la espera, por la extensión del plazo que dio la FIFA, la Comisión Disciplinaria. Antes de la primera quincena de junio vamos a tener novedades”, amplía, en relación a las fechas en que debería existir una resolución, que será clave para definir el trabajo de la Roja en los próximos meses.

Byron Castillo pidió el cambio en el último partido del Barcelona.

“Siempre se critican las nóminas”

Milad también aborda la otra gran polémica en torno a la Selección: la presunta injerencia de los representantes en la estructuración de las nóminas, particularmente de Fernando Felicevich. “Desde que soy niño todas las nóminas de la Selección son cuestionadas. A veces los que más critican son los otros representantes que los propios medios. Siempre, históricamente, he escuchado críticas sobre las nominaciones”, afirma.

“Todos los chicos, hoy, tienen representantes. Sea uno o sea otro”, expone, resaltando que se está implementando toda la tecnología posible para que la elección obedezca a criterios objetivos. Sin embargo, es enfático en la conclusión. “No podemos elegir un jugador porque un representante dice un nombre. Coincide porque los grandes representantes tienen a la mayoría de los jugadores, pero acá no hay una manipulación. Que alguien lo pruebe y me lo diga. También hay de Sergio Morales y de otros”, agrega.

En otra materia, reconoce un error en la referencia respecto del funcionamiento del VAR. “Quise hacer una comparación didáctica de lo que es un automatismo y el sistema del VAR. Fue una explicación didáctica, desafortunada por lo demás. No significa que un árbitro esté con un ratón”, ejemplifica.